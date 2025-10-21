Pawan Singh vs Jyoti Singh: ज्योति सिंह से 100 गुना ज्यादा अमीर हैं पवन सिंह, जानिए दोनों के पास कहां घर और कौन- कौन सी कार हैं?

पवन सिंह (Pawan Singh) को भोजपुरी इंडस्ट्री का पावर स्टार कहा जाता है. पवन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं. पिछले साल पवन सिंह से काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, हालांकि वो जीत नहीं पाए थे. लेकिन शानदार तरीके से चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी.

अब बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, इस बार पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह चुनावी मैदान में हैं. ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं. उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है, और चुनाव प्रचार में जुट गई हैं. हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच रिश्ते बिगड़ चुके हैं. पिछले दिनों में ज्योति सिंह ने वीडियो जारी कर पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. जिसपर पवन सिंह को सफाई देनी पड़ गई थी.



बता दें, भोजपुरी स्टार पवन सिंह दूसरी पत्नी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) हैं. ज्योति सिंह के चुनावी हलफनामे (Affidavit) से कई खुलासे हुए हैं. उनकी संपत्ति और आय से जुड़ी जानकारियां भी सामने आई हैं.

ज्योति सिंह का चुनावी हलफनामा

चुनावी हलफनामे के अनुसार ज्योति सिंह की कुल संपत्ति 18 लाख 80 हजार रुपये है. इसमें 2024 मॉडल की ग्रैंड विटारा कार (कीमत लगभग 14 लाख रुपये) शामिल है. उनके पास 30 ग्राम सोना (मंगलसूत्र, चेन और अंगूठी) है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपये बताई गई है. ज्योति सिंह के पास 80 हजार रुपये नकद हैं. ज्योति सिंह ने अपने हलफनामे में बताया है कि उनकी संपत्ति में पिछले 5 साल के दौरान कोई इजाफा नहीं हुआ है.

ज्योति सिंह के हलफनामे को देखें तो उनके पास सीमित संपत्ति है. जबकि उनके पति पवन सिंह के पास करोड़ों की संपत्ति है.

पवन सिंह और ज्योति सिंह में संपत्ति का अंतर

साल 2025 में पवन सिंह की संपत्ति करीब 18 करोड़ रुपये आंकी गई है. जबकि ज्योति सिंह ने अपनी कुल संपत्ति 18 लाख रुपये के आसपास घोषित की हैं. इस तरह से ज्योति सिंह के मुकाबले पवन सिंह के पास 100 गुना ज्यादा संपत्ति हैं, यानी पवन सिंह के पास जो घोषित संपत्ति है, उसके मुकाबले ज्योति सिंह के पास महज 1% संपत्ति है.

पवन सिंह के कई शहरों में घर

बता दें, पिछले साल पवन सिंह लोकसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया था. पवन सिंह के पास कई फ्लैट्स, जमीन और प्रॉपर्टीज हैं. उनकी अचल संपत्ति में मुंबई और लखनऊ में फ्लैट्स, आरा और पटना में गैर-कृषि भूमि और कमर्शियल प्रॉपर्टीज शामिल हैं.

पवन सिंह ने साल 2024 में अपने हलफनामे में चल (Movable) संपत्ति लगभग 5.04 करोड़ रुपये और अचल (Immovable) संपत्ति करीब 11.70 करोड़ रुपये घोषित की थी. इस हिसाब से साल 2024 में पवन सिंह की कुल संपत्ति करीब 16.75 करोड़ रुपये थी. जबकि उनकी संपत्ति में सालाना कम से कम 1 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो रही है. इस हिसाब से मौजूदा समय में पवन सिंह की कुल संपत्ति करीब 18 करोड़ रुपये है.

पवन सिंह को महंगी गाड़ियों का शौक है. उनके कलेक्शन में 20 लाख रुपये की टोयोटा फॉर्च्यूनर, 25 लाख रुपये की टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और 95 लाख रुपये की रेंज रोवर शामिल हैं. बता दें, हाल ही में पवन सिंह ने घोषणा की थी कि वह बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे.

