TATA के निवेशकों के लिए आज बड़ा दिन, शेयर मार्केट में होगी टाटा कमर्शियल की एंट्री, जानें डिटेल

Tata Motors के दो हिस्सों में बंटने के बाद अब नई कंपनी Tata Commercial के शेयर आज Stock Market में लिस्ट होने जा रहे हैं. कंपनी ने डिमर्जर के तहत निवेशकों को 1:1 के रेशियो में शेयर आवंटित किए हैं.

टाटा मोटर्स के डिमर्जर के बाद आज होगी टाटा कॉमर्शियल की लिस्टिंग (Photo: Pixabay)
क्या आपने टाटा मोटर्स (Tata Motors) में निवेश किया है? अगर हां, तो फिर आज आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि TATA Group इस दिग्गज कंपनी के डिमर्जर के बाद 12 नवंबर को टाटा कॉमर्शियल का शेयर मार्केट डेब्यू होने जा रहा है. Tata Commercial Share मार्केट के दोनों इंडेक्स बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे. टाटा मोटर्स के निवेशकों के डीमैट खाते में TMLCV के शेयर 1:1 के रेशियो में होंगे और आज से इसमें ट्रेडिंग भी कर सकेंगे. 

Tata Motors के डिमर्जर के बाद 
टाटा मोटर्स डिमर्जर के बाद कंपनी ने अपने पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल कारोबार को दो हिस्सों में बांट दिया है. ये Demerger अगस्त 2024 में मंजूरी के बाद पिछले महीने अक्टूबर 2025 में ही प्रभावी हुआ है. इसमें ट्रक, बस और अन्य कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शामिल रहेगा. अब निवेशकों की नजरें शेयर बाजार पर Tata Motors Commercial Stock की लिस्टिंग पर टिकी हुई हैं. 

कैसे होगा शेयरों का अलॉटमेंट? 
अब सबसे बड़ी बात ये कि टाटा मोटर्स के शेयरों में निवेश करने वालों पर इस डिमर्जर के बाद आखिर क्या असर होगा? तो बता दें कि Tata Motors के शेयर होल्डर्स के पास जितने शेयर थे, उन्हें हर एक शेयर के बदले TMLCV का एक स्टॉक मिला है. यानी अगर किसी के पास 100 Tata Motors Share थे, तो उनके डीमैट खाते में अब टाटा पैसेंजर व्हीकल के 100 और टाटा कॉमर्शियल व्हीकल के 100, यानी कुल मिलाकर 200 शेयर हो गए होंगे. 

TMPV के शेयर पहले ही लिस्ट
गौरतलब है कि Tata Motors Passenger Vehicles के शेयर बाजार में पहले ही लिस्ट हो चुके हैं. बीते कारोबारी दिन मंगलवार को ये ऑटो स्टॉक 408.10 रुपये पर क्लोज हुआ था. इसका मार्केट कैपिटल 1.51 लाख करोड़ रुपये है. बुधवार को शेयर मार्केट में टाटा कॉमर्शियल की लिस्टिंग के बाद अब निवेशक इस स्टॉक के लिए भी ट्रेड कर सकेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमाम एक्सपर्ट्स TMLCV Stock के 320 से 470 रुपये के बीच लिस्ट होने का अनुमान जता रहे है. 

क्यों किया गया ये डिमर्जर? 
Tata CV की लिस्टिंग के साथ ही कंपनी के 368 करोड़ शेयरों में निवेशक ट्रेडिंग कर सकेंगे, जिनकी फेसवैल्यू 2 रुपये होगी. टाटा मोटर्स को दो हिस्सों में बांटे जाने का सीधा उद्देश्य कंपनी का ये है कि वो अब पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल दोनों के कारोबार पर अलग-अलग फोकस करेगी. वहीं दूसरी ओर शेयरहोल्डर्स भी अब दोनों कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग कर सकेंगे. इस डिमर्जर से टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन पर भी असर देखने को मिलेगा. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

