19 पैसे वाला यह पेनी स्टॉक बना मल्टीबैगर, सालभर में दिया 2,431% का रिटर्न

Best Multibagger Stocks of 2021-22: पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के बावजूद स्टॉक मार्केट में कई पेनी स्टॉक (Penny Stock) मल्टीबैगर (Multibagger Stocks of 2021-22) बनकर उभरे. फंडामेंटली स्ट्रांग इन शेयरों ने निवेशकों को मालामाल कर दिया. इन पेनी स्टॉक्स में एक रुपये से कम के भी कई स्टॉक शामिल रहे, जिन्होंने अपने इंवेस्टर्स को मजबूत रिटर्न दिया. आइए आज ऐसे ही एक स्टॉक बारे में जानते हैंः

आईटी सर्विसेज से जुड़ी कंपनी का कमाल

पिछले एक साल में निवेशकों को मजबूत रिटर्न देने वाले शेयरों में BLS Infotech Limited का स्टॉक शामिल रहा. BSE पर आईटी सर्विसेज से जुड़ी इस कंपनी के स्टॉक का दाम पिछले साल पांच अप्रैल को 19 पैसे था. वहीं,आठ अप्रैल को बाजार बंद होने के समय कंपनी के शेयर का मूल्य (BLS Infotech Share Price) 4.79 रुपये पर था. इस तरह इस स्टॉक ने साल भर में अपने इंवेस्टर्स को 2,431 फीसदी का रिटर्न दिया.

शेयर के भाव में इस तरह दिखा मुवमेंट

पिछले साल 11 अक्टूबर को इस स्टॉक का भाव 33 पैसे पर था. अब इस स्टॉक की कीमत 4.79 रुपये पर पहुंच गई है. इस तरह इस स्टॉक ने पिछले छह महीने में अपने निवेशकों को 1357.5 फीसदी का रिटर्न दिया है. इस साल में अब तक इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को 100 फीसदी का रिटर्न दिया है. इस महीने में यह स्टॉक अपने निवेशकों को 26 फीसदी का रिटर्न दे चुका है.

एक लाख के बने 25.31 लाख

अगर किसी व्यक्ति ने एक साल पहले इस स्टॉक में एक लाख रुपये का निवेश किया गया होगा, तो उसके इंवेस्टमेंट की वैल्यू 25.31 लाख रुपये पर पहुंच गई होगी. वहीं, छह माह पहले किया गया एक लाख रुपये का निवेश 14.57 लाख रुपये का हो गया होगा.

कंपनी के बारे में जानिए

यह आईटी कंसल्टेंसी एवं सॉफ्टवेयर से जुड़ी कंपनी है. इसकी स्थापना 13 मार्च, 1985 को Appu Industries Private Limited के रूप में हुई थी. वर्ष 1993 में इस कंपनी का नाम बदलकर Appu Industries Ltd कर दिया गया था. यह कंपनी प्रोफेशनल्स और छात्रों को इंडस्ट्री के लिए जरूरी कोर्स प्रोवाइड कराती है. 2009 में कंपनी का नाम बदलकर BLS Infotech Limited किया गया था.