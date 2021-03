HDFC Bank के डिजिटल लेनदेन में फिर दिक्कतें, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

देश में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC Bank के ग्राहकों को नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग यूज करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. फाइनेंशियल इयर के अंतिम दिनों में इस तरह की दिक्कत के बाद ग्राहकों की ओर से सोशल मीडिया पर शिकायतों का अंबार लग गया है. जानिए क्या कहा बैंक ने इस बारे में

‘सेवाएं बहाल करने की कोशिश’

सोशल मीडिया पर मिली शिकायतों के बाद HDFC Bank ने ट्वीट किया कि उसके कुछ ग्राहकों को तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा रहा है. इसके वजह से वे नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप का सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. बैंक इस मामले को प्राथमिकता के साथ देख रहा है. ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए उसे खेद है. ग्राहक थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करें.

Some customers are facing intermittent issues accessing our NetBanking/MobileBanking App. We are looking into it on priority for resolution. We apologize for the inconvenience and request you to try again after sometime. Thank you. — HDFC Bank Cares (@HDFCBank_Cares) March 30, 2021

‘फाइनेंशियल इयर के एंड में आई ये परेशानी’

एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट कर शिकायत की कि, ‘सच मे! फाइनेंशियल इयर के एंड में HDFC Bank की नेटबैंकिंग नहीं चल रही. बैंक को हमारे किसी और बैंक का रुख करने से पहले इस तकनीकी दिक्कत को दूर करने की जरूरत है.

@HDFC_Bank Seriously, your NetBanking doesn't work during financial year end!!!!

You need to get your act together and fix your technical problems. Just a matter of time before we start shopping for other banking options. — Pradeep Pavuluri (@pavuluri) March 30, 2021

‘बैंकों के निजीकरण पर भी उठे सवाल’

HDFC Bank की इस परेशानी के बाद एक ट्विटर यूजर ने हाल में सरकार के बैंकों के प्राइवेटाइजेशन करने के मुद्दे पर चुटकी ली. बाउजी नाम के यूजर ने लिखा HDFC Bank डाउन है जबकि मेरा SBI बहुत अच्छे से चल रहा है.

People advocating Privatisation comparing services and technology of Pvt Vs PSBs, would like to comment on this? 👇



HDFC is down, while my SBI is working absolutely fine. #hdfcbank pic.twitter.com/8atWJixqun — Bauji (@baujidesi) March 30, 2021

‘मार्च क्लोजिंग करनी थी, सर्वर क्लोज कर दिया’

न्यूटन बैंक कुमार नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि ‘मार्च क्लोजिंग करनी थी, सर्वर क्लोजिंग कर दिया’

March Closing karni thi,

Server closing kr diya 😅



Internet/Mobile Banking Down#HDFCbank — Newton Bank Kumar (@idesibanda) March 30, 2021

‘पहले भी आ चुकी है दिक्कत’

एचडीएफसी की डिजिटल सेवाओं में दिक्कत आने की यह पहली घटना नहीं है. पिछले दो साल में इस तरह की घटनाएं कई बार होने की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक भी HDFC Bank को टोक चुका है.

RBI ने HDFC Bank को उसके Digital 2.0 प्रोग्राम के तहत लॉन्च की जाने वाली सभी सेवाओं पर तीन दिसंबर 2020 को रोक लगा दी थी. इतना ही नहीं इस तरह की घटनाएं कई बार होने के चलते RBI ने HDFC Bank को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से भी रोक दिया था.

बोर्ड को जिम्मेदारी तय करने के निर्देश

RBI ने बैंक के बोर्ड को चूक का पता लगाने और उसकी जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए थे. इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने HDFC Bank के आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट करने के लिए एक आईटी कंपनी को भी नियुक्ति किया है.



ये भी पढ़ें: