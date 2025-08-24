scorecardresearch
 

अब बैंक ऑफ इंडिया का RCom पर गंभीर आरोप... 700Cr का लोन फ्रॉड घोषित, अनिल अंबानी का भी नाम!

भारतीय स्‍टेट बैंक के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्‍युनिकेशन के लोन अकाउंट को धोखाधड़ी घोषित किया है. साथ ही कथित पैसों की हेराफेरी को लेकर अनिल अंबानी का भी नाम लिया है.

Advertisement
X
अनिल अंबानी (Photo: File/ITG)
अनिल अंबानी (Photo: File/ITG)

SBI के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्‍युनिकेशंस (RCOM) के लोन अकाउंट को धोखाधड़ी घोषित किया है. एक नियामक फाइलिंग में इसकी जानकारी दी गई है. इतना ही नहीं, इसमें 2016 में कथित पैसों की हेराफेरी का हवाला देते हुए पूर्व निदेशक अनिल अंबानी (Anil Ambani) का नाम भी शामिल किया गया है. 

बैंक ऑफ इंडिया (BOI) का यह कदम भारतीय स्‍टेट बैंक (SBI) द्वारा इस साल की शुरुआत में उठाए गए इसी तरह के कदम के बाद उठाया गया है. रिलायंस कम्‍युनिकेशन द्वारा 23 अगस्‍त को स्‍टॉक एक्‍सचेंज को जारी किए गए 8 अगस्‍त के लेटर में बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि उसने कंपनी, अन‍िल अंबानी (कंपनी के प्रमोटर और पूर्व निदेशक) और मंजरी अशोक कक्‍कड़ (कंपनी की पूर्व निदेशक) के लोन अकाउंट को फ्रॉड के रूप में रखने का फैसला किया है. 

700 करोड़ रुपये का लोन हुआ था अप्रूव 
बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2016 में RCOM को कैपिटल और परिचालन व्यय के साथ-साथ देनदारियों के भुगतान के लिए 700 करोड़ रुपये का लोन अप्रूव किया था. बैंक ने कहा कि अक्टूबर 2016 में दी गई आधी राशि को स्वीकृत शर्तों का उल्लंघन करते हुए FD में निवेश कर दिया गया था. यह लोन 30 जून, 2017 को 724.78 करोड़ रुपये की बकाया राशि के साथ NPA हो गया.

सम्बंधित ख़बरें

CBI छापे के बाद अनिल अंबानी ने आरोपों से किया इनकार, SBI को लेकर कही ये बात!  
CBI raids Anil Ambanis house, 17,000 crore bank fraud case.
अनिल अंबानी के घर CBI का छापा, 17,000 करोड़ बैंक फ्रॉड केस में कार्रवाई जारी 
Anil Ambani faces CBI heat
अनिल अंबानी के घर समेत अन्य ठिकानों पर रेड, बैंक लोन फ्रॉड मामले में CBI का एक्शन 
anil ambani settlement plea rejected by sebi
Yes Bank Case: Anil Ambani को SEBI का बड़ा झटका 
Anil Ambani Yes Bank Case
₹2150Cr के मामले में Anil Ambani को राहत नहीं, SEBI ने खारिज की याचिका 
Advertisement

बैंक ने लिखा, 'बैंक बकाया राशि के भुगतान के लिए उधारकर्ताओं और गारंटरों से संपर्क कर रहा है. हालांकि, वे बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं और इसमें लापरवाही बरती है.'   

रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड को भी नोटिस 
रिलायंस कम्युनिकेशंस की सहायक कंपनी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (RTL) को भी बैंक ऑफ इंडिया से एक नोटिस मिला है, जिसमें उसके और पूर्व निदेशक ग्रेस थॉमस और अन्य व्यक्तियों के लोन अकाउंट्स को 'धोखाधड़ी' के रूप में रख दिया गया है. 

सीबीआई ने अनिल अंबानी के घर डाली रेड 
गौरतलब है कि यह कार्रवाई SBI द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद हुई है, जिसमें आरकॉम और अंबानी द्वारा की गई हेराफेरी के कारण 2,929.05 करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप लगाया गया है. शिकायत के बाद, CBI ने शनिवार को आरकॉम से जुड़े परिसरों और अंबानी के आवास पर छापेमारी की.

वहीं अंबानी के प्रवक्ता ने सभी आरोपों को खंड़न किया है. बयान में कहा गया है कि SBI द्वारा दर्ज की गई शिकायत 10 साल से भी ज्‍यादा पुराने मामलों से जुड़ा हुआ है. उस समय अंबानी कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक थे और रोजमर्रा के प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement