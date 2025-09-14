5 दिन... ₹40000Cr की कमाई, इस कंपनी ने कराया रिलायंस-टीसीएस से ज्यादा फायदा

बीता सप्ताह शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए शानदार साबित हुआ और सेंसेक्स-निफ्टी तेज रफ्तार से भागे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1193.94 अंक चढ़कर 1.47% की बढ़त में रहा और इसमें शामिल टॉप-10 कंपनियों में से आठ की मार्केट वैल्यू में तगड़ा इजाफा हुआ, जिससे इनमें पैसे लगाने वाले निवेशकों की दौलत बढ़ी.

इन कंपनियों की कंबाइड मार्केट वैल्यू 1,69,506.83 करोड़ रुपये बढ़ी. निवेशकों को कमाई कराने के मामले में सबसे आगे रिलायंस या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं, बल्कि बजाज ग्रुप की फाइनेंस कंपनी नहीं, जिसके शेयरों में पैसे लगाने वालों ने महज 5 दिन में ही 40000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर डाली.

बजाज फाइनेंस कमाई कराने में आगे

पिछला सप्ताह रिलायंस से लेकर टीसीएस तक और इंफोसिस से लेकर एसबीआई तक के लिए कमाई वाला रहा. हालंकि, अपने निवेशकों पर पैसों की बारिश करने के मामले में बजाज फाइनेंस सबसे आगे रही. कंपनी का मार्केट कैप उछलकर 6,24,239.65 करोड़ रुपये हो गया और निवेशकों ने सिर्फ पांच कारोबारी दिनों में ही 40,788.38 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई कर डाली.

आरआईएल से टीसीएस तक फायदे में

बजाज फाइनेंस के अलावा हफ्तेभर में ही मोटी कमाई करने के मामले में आगे रही अन्य कंपनियों की बात करें, तो इंफोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 33,736.83 करोड़ रुपये के इजाफे के साथ उछलकर 6,33,773.30 करोड़ रुपये हो गया, जबकि देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की मार्केट वैल्यू में 30,970.83 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई और ये 11,33,926.72 करोड़ रुपये पर पहुंच गई. मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का एमकैप 27,741.57 करोड़ रुपये बढ़कर 18,87,509.28 करोड़ रुपये हो गया.

बैंकों ने भी कराई ताबड़तोड़ कमाई

बीते सप्ताह कमाई कराने के मामले में बैंकिंग शेयर भी आगे रहे. सेंसेक्स की टॉप-10 वैल्यूएबल कंपनियों में शामिल एसबीआई का मार्केट कैप 15,092.06 करोड़ रुपये की वृद्ध के साथ बढ़कर 7,59,956.75 करोड़ रुपये हो गया, तो वहीं आईसीआईसीआई बैंक ने 10,644.91 करोड़ रुपये की कमाई की और इसका मार्केट कैप 10,12,362.33 करोड़ रुपये हो गया. इस बीच एचडीएफसी बैंक की मार्केट वैल्यू में तेजी आई, जो पांच दिन में 6,141.63 करोड़ रुपये चढ़कर 14,84,585.95 करोड़ रुपये हो गई. टेलीकॉम दिग्गज का एमकैप 10,85,737.87 करोड़ रुपये हो गया और इसके निवेशकों ने 4,390.62 करोड़ रुपये कमाए.

दो कंपनियों ने डुबोई निवेशकों की रकम

जहां सेंसेक्स की आठ कंपनियों ने अपने निवेशकों को बीते सप्ताह के पांच कारोबारी दिनों में कमाई कराई, तो वहीं टॉप-10 लिस्ट में शामिल दो कंपनियों ने उनका घाटा कराया है. इनमें पहला नाम एफएमसीजी दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी एचयूएल का रहा, जिसकी मार्केट वैल्यू 12,429.34 करोड़ घटकर 6,06,265.03 करोड़ रुपये हो गई, तो वहीं देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी को 1,454.75 करोड़ का झटका लगा और ये इसका मार्केट कैप कम होकर 5,53,152.67 करोड़ रुपये रह गया.

मार्केट वैल्यू में रिलायंस सबसे आगे

देश के सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का दबदबा कायम है और टॉप-10 में ये पहले पायदान पर काबिज है. इसके बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इंफोसिस, बाजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी रही.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

