रोटी-कपड़ा और मकान... घर की हर जरूरी चीज हुई सस्‍ती, GST रेट कट पर बोले अश्विनी वैष्‍णव

अश्विनी वैष्‍णव ने कहा कि जीएसटी में सुधार से मिडिल क्‍लास के बैंक बैलेंस, सेविंग और इन्‍वेस्‍टमेंट के लिए पॉजिटिव संकेत है. इस सुधार से मिडिल क्‍लास के घर की हर जरूरी चीज सस्‍ती होगी.

जीएसटी रिफॉर्म पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव (Photo: BJP/X)
जीएसटी रिफॉर्म पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव (Photo: BJP/X)

जीएसटी दरों में सुधार के ऐलान होने के बाद शनिवार को रेलवे और टेलीकॉम मिनिस्‍टर अश्विनी वैष्‍णव ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस किया. उन्‍होंने जीएसटी में हुए नए सुधारों की जमकर तारीफ की. उन्‍होंने कहा कि घर की हर जरूरी छोटी-मोटी चीजों पर GST रेट्स को कम किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मिडिल क्‍लास फैमिली को बड़ा तोहफा दिया है. 

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्‍होंने कहा कि 2014 से पहले टैक्‍स का एक जाल बना हुआ था, जिससे एक मिडिल क्‍लास फैमिली पर भारी बोझ रहता था, लेकिन GST आने के बाद ये बोझ कम हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्‍व में सरकार ने टैक्‍स को जितना संभव हो सकता है, उतना कम करने का प्रयास किया है. जीएसटी रिफॉर्म से पहले हमने इनकम टैक्‍स की लिमिट बढ़ाकर 12 लाख सालाना किया है. 

घर की हर चीज हुई सस्‍ती! 
अश्विनी वैष्‍णव ने कहा कि किसी भी मिड‍िल क्‍लास के घर में कई तरह की इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स चीजें जैसे- फ्रीज, एसी, पावरबैंक, मोबाइल, चार्जर, कूलर आदि होती हैं. इन सभी चीजों पर टैक्‍स कम हुआ है. साथ ही घर की हर जरूरी चीजों पर से टैक्‍स का भार कम हुआ है. रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़ी हर वस्‍तु सस्‍ती हुई हैं. 

उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जो संकल्‍प किया था, उसे इस ऐलान से रियल्‍टी में बदला है. अश्विनी वैष्‍णव ने कहा कि नवरात्र का पहला दिन 22 सितंबर सभी मध्‍यम वर्ग परिवारों और देश के 140 करोड़ जनता के लिए बहुत ही खुशी वाला दिन है. 

जीडीपी में होगा एक्‍स्‍ट्रा 20 लाख करोड़ का इजाफा? 
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि GST के रिफॉर्म से देश के आर्थिक उन्‍नत में भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा. हमारे देश की जीडीपी करीब 330 लाख करोड़ की है. इसमें से 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्‍पशन है. उन्‍होंने कहा कि अगर ये खपत 202 लाख करोड़ का देश में 10 फीसदी के हिसाब से भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ का एक्‍स्‍ट्रा जीडीपी देश में आती है, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्‍वपूर्ण है. 

तेजी से उभरा इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स सेक्‍टर 
अश्विनी वैष्‍णव ने कहा कि देश में खपत बढ़ने से प्रोडक्‍शन भी बढ़ता है और रोजगार भी. जीएसटी और इनकम टैक्‍स में छूट हमारे मिडिल क्‍लास फैमिली के लिए पॉजिटिव इम्‍पैक्‍ट देगा. अश्विनी वैष्‍णव ने इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स सेक्‍टर पर कहा कि आज 6 गुना इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स प्रोडक्‍शन बढ़ा है, जिसमें मोबाइल बैट्री से लेकर ग्‍लास तक हर एक समान भारत में बन रहा है. वहीं 8 गुना इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स समानों का एक्‍सपोर्ट बढ़ा है. 25 लाख लोग इस सेक्‍टर में काम कर रहे हैं. 

जीएसटी का लाभ नहीं पहुंचाने पर कड़ी कार्रवाई
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग जीएसटी में हुए रेट कट को आम लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, उनपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

अमेरिका को लेकर क्‍या बोले केंद्रीय मंत्री 
उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की फॉरेन पॉलिसी को नया स्वरुप दिया है जिसमे नेशनल इंटरेस्‍ट भी है. पिछले 11 कम्‍फ्रेंसिंग फ्रेम वर्क प्रधानमंत्री ने रखा है, जिसके कारन हम सबके हितो की रक्षा हुई है. अमेरिका एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है. भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है. इन दोनों के बीच अच्‍छा संबंध रहना स्‍वभाविक है. 

