तीन महीने पहले कहा- शेयर खरीदो, अब अशनीर ग्रोवर Zomato का उड़ा रहे मजाक!

ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो (Zomato) का हाल हर बीतते दिन के साथ बदहाल होता जा रहा है. बीते कारोबारी दिन सोमवार को 14 फीसदी टूटने के बाद आज भी इसमें जोरदार गिरावट आई है. इस बीच भारत-पे के को-फाउंडर (BharatPe Co founder) अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) ने ट्विटर के जरिए जोमैटो का मजाक उड़ाया है. उनका यह ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है.

पहले दी थी शेयर खरीदने की सलाह

Zomato के शेयरों में आई इस सुनामी को लेकर BharatPe के पूर्व को-फाउंडर और शार्क टैंक इंडिया के जज अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) ने ट्विटर अलग ही अंदाज में मजाक उड़ाया है. गौरतलब है अशनीर ग्रोवर ने मई 2022 में ही कंपनी के टूटते Stocks को कमाई का मौका बताया था और इसके शेयर खरीदने की सलाह दी थी. जबकि अब वे खुद जोमैटो पर तंज कसते नजर आ रह हैं.

Tweet कर अशनीर ने ऐसे लिए मजे

अशनीर ग्रोवर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट (Tweet) करते हुए कहा कि अगर Zomato का Blinkit के बजाय Swiggy में विलय हो जाता, तो इसके शेयर बढ़कर आज 450 रुपये के हो जाते. सोमवार को आई बड़ी गिरावट के बाद आज मंगलवार को भी दोपहर एक बजे तक जोमैटो के शेयर करीब 12 फीसदी टूटकर 41.80 रुपये के नए निचले स्तर पर पहुंच गया था.

On the stock market - @letsblinkit served piping hot misery to @zomato in 10 minutes ! Yeh hi agar @Swiggy ko merge kar liya hota to ₹450 ka stock hota !!