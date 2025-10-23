Anant Singh Net Worth: हाथी-घोड़ा, गाय-भैंस... 2.70 करोड़ की लैंड क्रूजर, कितना बड़ा है 'छोटे सरकार' का साम्राज्य

बाहुबली अनंत कुमार सिंह (Anant Kumar Singh) ने मोकामा विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भर दिया है, यहां पहले चरण में 6 नवंबर को चुनाव होने वाला है. अनंत सिंह अपने समर्थकों के बीच 'छोटे सरकार' के नाम से मशहूर हैं. देसी अंदाज में जवाब के लिए भी अनंत सिंह का कोई जोड़ नहीं है.

अनंत सिंह मोकामा ने चुनाव लड़ रहे हैं और हाल ही में उन्होंने 2.70 करोड़ रुपये से अधिक की टोयटा लैंड क्रूजर कार खरीदी है. जिसकी सवारी करते हुए वो पिछले दिनों दिखे. अनंत सिंह लग्जरी लाइफ जीते हैं, उनके पास धन-संपत्ति की भी कोई कमी नहीं है. चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया है. उनपर अलग-अलग थानों में करीब 28 मामले दर्ज हैं.

मोकामा विधानसभा से अनंत सिंह उम्मीदवार

जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह करोड़ों के मालिक हैं. उनके पास चल संपत्ति करीब 26.66 करोड़ रुपये की और अचल संपत्ति 11.22 करोड़ रुपये की है. हालांकि, उनसे अधिक धनवान उनकी पत्नी नीलम देवी हैं. उनके पास चल संपत्ति 13.07 करोड़ और अचल संपत्ति 49.65 करोड़ रुपये की है. दोनों पति-पत्नी को मिलाकर कुल चल-अचल संपत्ति करीब 100 करोड़ रुपये की है. हालांकि अनंत कुमार सिंह पर 27.49 करोड़ रुपये और उनकी पत्नी पर 23.51 करोड़ रुपये का लोन है. यानी दोनों पर करीब 51 करोड़ रुपये की देनदारी भी हैं.

2.70 करोड़ से अधिक की लैंड क्रूजर कार के मालिक

महंगी कारों के अलावा अनंत सिंह के पास भरपूर सोना-चांदी भी है. दोनों पति-पत्नी गहने के शौकीन हैं. अनंत सिंह के पास 150 ग्राम सोने के गहने हैं, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपये है. वहीं उनकी पत्नी के पास 701 ग्राम सोने के जेवरात हैं, जिसकी कीमत 62 लाख रुपये से अधिक है, पत्नी नीलम देवी के पास 6.3 किलो चांदी भी है, जिसकी अनुमानित कीमत 9.45 लाख रुपये है. इस तरह से दोनों पति-पत्नी के पास करीब 91 लाख रुपये के जेवरात हैं.

अनंत सिंह शेयर बाजार के भी माहिर खिलाड़ी लगते हैं. उनका कुल निवेश करीब 10 करोड़ रुपये का है. जबकि पत्नी ने नाम 21 लाख रुपये का निवेश है. अनंत का निवेश बॉन्ड, शेयर बाजार और कई कंपनियों में हिस्सेदारी हैं.

हाथी-घोड़ा भी अनंत सिंह के पास



अनंत सिंह को घोड़े पालने का खूब शौक रहा है, जिसकी वजह से वे अक्‍सर चर्चा में रहते हैं. बिहार विधानसभा में उनकी बग्घी से एंट्री खूब सुर्खियां बटोरी थीं. कई बार उन्हें घोड़े की सवारी करते हुए भी देखा गया है. इसके अलावा, उनके पास गाय-भैंस भी बड़ी संख्‍या में रहे हैं. अनंत सिंह ने अपने पास हलफनामे में गाय, भैंस और हाथी होने की बात कही है. जिसकी कीमत करीब 1.90 लाख रुपये आंकी गई है.

अनंत सिंह ने बताया है कि उनके पास नकद करीब 15.61 लाख रुपये है, जबकि उनकी पत्नी के पास 34.60 लाख रुपये नकद है. अनंत सिंह के पास तीन लग्जरी SUV वाहन हैं, जिनकी कीमत 3.23 करोड़ रुपये है. वहीं उनकी पत्नी के पास तीन कारें हैं, जिनकी कीमत 77.62 लाख रुपये बताई गई है.

बता दें, इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के टिकट पर मोकामा सीट जीती थीं, और बाद में राज्य की NDA सरकार का समर्थन करने लगी थीं. वहीं अनंत सिंह 1990 से मोकामा सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं. उनके परिवार ने इस सीट पर लगभग तीन दशक से अपना दबदबा बनाए रखा है, अनंत सिंह की उम्र 64 साल हो चुकी है.

