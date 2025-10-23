scorecardresearch
 

Anant Singh Net Worth: हाथी-घोड़ा, गाय-भैंस... 2.70 करोड़ की लैंड क्रूजर, कितना बड़ा है 'छोटे सरकार' का साम्राज्य

Anant Singh Affidavit: अनंत सिंह लग्जरी लाइफ जीते हैं, उनके पास धन-संपत्ति की भी कोई कमी नहीं है. चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया है. उनपर अलग-अलग थानों में करीब 28 मामले दर्ज हैं.

Advertisement
X
अनंत सिंह से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी हैं. (Photo- ITG)
अनंत सिंह से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी हैं. (Photo- ITG)

बाहुबली अनंत कुमार सिंह (Anant Kumar Singh) ने मोकामा विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भर दिया है, यहां पहले चरण में 6 नवंबर को चुनाव होने वाला है. अनंत सिंह अपने समर्थकों के बीच 'छोटे सरकार' के नाम से मशहूर हैं. देसी अंदाज में जवाब के लिए भी अनंत सिंह का कोई जोड़ नहीं है.   

अनंत सिंह मोकामा ने चुनाव लड़ रहे हैं और हाल ही में उन्होंने 2.70 करोड़ रुपये से अधिक की टोयटा लैंड क्रूजर कार खरीदी है. जिसकी सवारी करते हुए वो पिछले दिनों दिखे. अनंत सिंह लग्जरी लाइफ जीते हैं, उनके पास धन-संपत्ति की भी कोई कमी नहीं है. चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया है. उनपर अलग-अलग थानों में करीब 28 मामले दर्ज हैं.

मोकामा विधानसभा से अनंत सिंह उम्मीदवार  
जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह करोड़ों के मालिक हैं. उनके पास चल संपत्ति करीब 26.66 करोड़ रुपये की और अचल संपत्ति 11.22 करोड़ रुपये की है. हालांकि, उनसे अधिक धनवान उनकी पत्नी नीलम देवी हैं. उनके पास चल संपत्ति 13.07 करोड़ और अचल संपत्ति 49.65 करोड़ रुपये की है. दोनों पति-पत्नी को मिलाकर कुल चल-अचल संपत्ति करीब 100 करोड़ रुपये की है. हालांकि अनंत कुमार सिंह पर 27.49 करोड़ रुपये और उनकी पत्नी पर 23.51 करोड़ रुपये का लोन है. यानी दोनों पर करीब 51 करोड़ रुपये की देनदारी भी हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर के गांव में आएंगे (Photo: PTI/ITG)
PM मोदी कर्पूरी ग्राम से करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद, समस्तीपुर-बेगूसराय में करेंगे रैली 
चिराग पासवान ने खगड़िया में जनसभा में युवाओं और महिलाओं के लिए 'MY समीकरण' से बिहार में विकास का संदेश दिया (Photo: PTI)
'शेर का बेटा हूं, किसी से नहीं डरता...' खगड़िया से चिराग पासवान को महागठबंधन को संदेश 
RJD ने मोहनिया में रवि पासवान को समर्थन दिया (Photo: Facebook/@RJD)
मोहनिया सीट पर RJD का निर्दलीय प्रत्‍याशी रवि पासवान को समर्थन, दलित वोटरों को साधने की कोशिश 
Development and law enforcement in Siwan since 2005
'ब‍िहार में 2005 के बाद कानून राज स्थाप‍ित', बोले नीतीश 
Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव का बड़ा दांव, अमित शाह का प्लान 
Advertisement

2.70 करोड़ से अधिक की लैंड क्रूजर कार के मालिक
महंगी कारों के अलावा अनंत सिंह के पास भरपूर सोना-चांदी भी है. दोनों पति-पत्नी गहने के शौकीन हैं. अनंत सिंह के पास 150 ग्राम सोने के गहने हैं, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपये है. वहीं उनकी पत्नी के पास 701 ग्राम सोने के जेवरात हैं, जिसकी कीमत 62 लाख रुपये से अधिक है, पत्नी नीलम देवी के पास 6.3 किलो चांदी भी है, जिसकी अनुमानित कीमत 9.45 लाख रुपये है. इस तरह से दोनों पति-पत्नी के पास करीब 91 लाख रुपये के जेवरात हैं.

अनंत सिंह शेयर बाजार के भी माहिर खिलाड़ी लगते हैं. उनका कुल निवेश करीब 10 करोड़ रुपये का है. जबकि पत्नी ने नाम 21 लाख रुपये का निवेश है. अनंत का निवेश बॉन्ड, शेयर बाजार और कई कंपनियों में हिस्सेदारी हैं. 

हाथी-घोड़ा भी अनंत सिंह के पास
 
अनंत सिंह को घोड़े पालने का खूब शौक रहा है, जिसकी वजह से वे अक्‍सर चर्चा में रहते हैं. बिहार विधानसभा में उनकी बग्घी से एंट्री खूब सुर्खियां बटोरी थीं. कई बार उन्हें घोड़े की सवारी करते हुए भी देखा गया है. इसके अलावा, उनके पास गाय-भैंस भी बड़ी संख्‍या में रहे हैं. अनंत सिंह ने अपने पास हलफनामे में गाय, भैंस और हाथी होने की बात कही है. जिसकी कीमत करीब 1.90 लाख रुपये आंकी गई है. 

Advertisement

अनंत सिंह ने बताया है कि उनके पास नकद करीब 15.61 लाख रुपये है, जबकि उनकी पत्नी के पास 34.60 लाख रुपये नकद है. अनंत सिंह के पास तीन लग्जरी SUV वाहन हैं, जिनकी कीमत 3.23 करोड़ रुपये है. वहीं उनकी पत्नी के पास तीन कारें हैं, जिनकी कीमत 77.62 लाख रुपये बताई गई है. 

बता दें, इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के टिकट पर मोकामा सीट जीती थीं, और बाद में राज्य की NDA सरकार का समर्थन करने लगी थीं. वहीं अनंत सिंह 1990 से मोकामा सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं. उनके परिवार ने इस सीट पर लगभग तीन दशक से अपना दबदबा बनाए रखा है, अनंत सिंह की उम्र 64 साल हो चुकी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement