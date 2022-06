Anand Mahindra Tweet: महिंद्रा हैं इतने एक्साइटेड, 'जंगली' के शम्मी कपूर की तरह करना चाहते हैं 'याहू...याहू...'

आप सभी ने 1961 की 'जंगली' फिल्म का 'याहू...' गाना तो सुना ही होगा. इस गाने में शम्मी कपूर हिमालय की बर्फीली वादियों में जोर-जोर से 'याहू...' चिल्लाते हुए 'चाहे कोई मुझे जंगली कहे' गा रहे हैं. अब ऐसा ही मन महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) का कर रहा है. आखिर आनंद महिंद्रा क्यों इतने एक्साइटेड हैं...

महिंद्रा ने शेयर किया शम्मी कपूर का वीडियो

आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर शम्मी कपूर का इसी गाने का एक वीडियो शेयर किया है. साथ ही लिखा है- नई ScorpioN की लॉन्च को लेकर मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, इसे बताने का मेरे पास यही एक तरीका है.

The only way I can convey how I feel about the imminent #ScorpioN launch…#TheBigDaddyOfSUVs pic.twitter.com/6vuIVvrrpQ