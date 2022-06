Anand Mahindra Viral Tweet: आनंद महिंद्रा भी रह गए दंग, जब देखा बैंड की तरह जगमगाता ये स्कूटर!

क्या आपने कभी ऐसा स्कूटर देखा है, जो दुल्हन की तरह सजा हो, बैंड की तरह जगमगाता हो और साथ ही गाना सुनने एवं वीडियो देखने का भी मजा दे. रह गए ना दंग, कुछ ऐसा ही हाल उद्योगपति आनंद महिंद्रा का हुआ और वो खुद को ये वीडियो ट्विटर पर शेयर करने से रोक नहीं पाए.

जिंदगी उतनी रंगीन, जितना आप चाहो

इस वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra Tweet) ने लिखा कि जिंदगी उतनी रंगीन और मजेदार हो सकती है जितना आप चाहते हैं. ये केवल आपको भारत में ही देखने को मिलेगा.

जबलपुर का है ये बैंड जैसा स्कूटर

इस वीडियो में जो स्कूटर दिख रहा है, वो बजाज कंपनी का है और जबलपुर का है. इस स्कूटर की खासियत ये है कि इसके डैशबोर्ड पर एक स्क्रीन है जिसमें वीडियो-ऑडियो को प्ले किया जा सकता है. नीचे इसमें डिजिटल घड़ी भी लगी है. वहीं इस स्कूटर के कोने-कोने को दुल्हन की तरह सजाया गया है और एलईडी लाइट से रोशन किया गया है. देखने में ये स्कूटर किसी चलते-फिरते बैंड से कम नहीं. यहां देखें वीडियो...

Life can be as colourful and entertaining as you want it to be… #OnlyInIndia pic.twitter.com/hAmmfye0Fo