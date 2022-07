इलेक्ट्रिक युग में देसी जुगाड़, Anand Mahindra भी हुए कायल, आपकी भी टिक जाएंगी नजरें

महिंद्रा समूह (Mahindra Group) के अध्यक्ष और पद्म पुरस्कार से सम्मानित आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर अपने खास पोस्ट के लिए जाने जाते हैं. आए दिन वे कुछ न कुछ ऐसा ट्वीट (Tweet) करते रहते हैं जो वायरल हो जाता है. अब उन्होंने इस इलेक्ट्रिक युग में देसी जुगाड़ वीडियो शेयर किया है. इसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे.

पुराने जमाने की आ गई याद

आज के समय में ज्यादातर काम इंसानों के बजाय मशीनें करती नजर आती हैं. पहले जिन कामों को इंसान अपना पसीना बहाकर और देसी उपकरण तैयार कर पूरा करता था, आज उन्हें मशीनें झट से निपट देती हैं. लेकिन ये आधुनिकता लोगों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है. अपने पोस्ट के कैप्शन में आनंद महिंद्रा ने भी कुछ ऐसा ही कहा है.

धान कूटने के उपकरण का वीडियो

पहले बात करते हैं आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) के ट्वीट की, तो पोस्ट किए गए वीडियो (Video) एक महिला लकड़ी से बने एक उपकरण से धान की कुटाई कर चावल तैयार कर रही है. यह मशीन पानी के सहारे चल रही है. इसमें एक बड़ा सा लकड़ी का पहिया नजर आ रहा है, जिसके तेजी से घूमने पर उपकरण से जुड़े दूसरे पार्ट चल रहे हैं और इसका अगला हिस्सा धान के ढेर को कूट रहा है.

प्राचीन उपकरण को बताया टिकाऊ

आनंद महिंद्रा ने यह वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'यह उपकरण कुशल भी है और खूबसूरत भी'. उन्होंने आगे लिखा कि यह एक ऐसा दौर है, जहां हम चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (Electronic Gadgetry) से घिरे हुए हैं. लेकिन ये प्राचीन की मैकेनिकल डिवाइस न केवल बेहद काम की है. बल्कि टिकाऊ और बहुत सुदंर भी है. उन्होंने आगे लिखा कि यह सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक मोबाइल स्कल्पचर है.

ट्विटर पर यूजर्स दे रहे प्रतिक्रियाएं

महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन (M&M Chairman) की यह पोस्ट तेजी से वायरल (Viral) हो रहा है और यूजर्स लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि हमारा देश टैलेंट्स से भरा हुआ है. तो किसी ने पोस्ट की तारीफ करते हुए लिखा कि इस तरह की मशीन की उन किसानों को जरूरत है, जो किसान टैक्टर या दूसरी बड़ी मशीन नहीं खरीद सकते.

Our Country is full of such talents.. ek dhoondo hajaar milte hain... Here are few Sir... All We want a boost... pic.twitter.com/9DHqzYFF4y — S.K.A (@aathaks) July 28, 2022

Actually farmers needed such vehicles those Who can’t afford tractor. — Niks (@Ndholiya) July 28, 2022

ट्विटर पर उनके 94 लाख फॉलोअर्स

महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन Twitter पर एक्टिव रहते हैं और आए दिन अपने पोस्ट और तस्वीरों पर यूजर्स की राय लेते रहते हैं. गौरतलब है कि ट्विटर पर उनके 94 लाख फॉलोअर्स हैं और उनकी डाली गई पोस्ट तेजी से वायरल हो जाती है. आनंद महिंद्रा अपने ट्विटर अकाउंट पर मोटिवेशनल कंटेंट पोस्ट करने के लिए भी जाने जाते हैं.