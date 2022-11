Anand Mahindra ने भारत को लेकर कही ऐसी बात, वायरल हो गया Tweet

देश के जाने-माने उद्योगपति और महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं. वे आए दिन कुछ न कुछ ऐसा पोस्ट करते रहते हैं, जो चर्चा का विषय बन जाता है. अब उन्होंने भारत के भविष्य को लेकर एक ताजा ट्वीट किया है, जो तेजी से वायरल (Viral Tweet) हो रहा है. एक सर्वे के नतीजों पर किए गए पोस्ट में उन्होंने भारतीयों की जमकर सराहना की है.

सर्वे के नतीजों को किया Tweet

महिंद्रा समूह के चेयरमैन Anand Mahindra ने जिस सर्वे के नतीजों को लेकर ये ट्वीट किया है. उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान समेत दुनिया के 22 देशों को शामिल किया गया है. सर्वे का टॉपिक था कि कितनी आबादी को लगता है, उनका देश गलत रास्ते (Wrong Track) पर है. इसमें कोरोना महामारी (Corona), महंगाई (Inflation) और अन्य भू-राजनैतिक हालातों के बाद लोगों की राय को शामिल किया गया है.

22 देशों के लोगों की राय शामिल

ZeroHedge द्वारा किए गए इस सर्वे में शामिल 22 देशों में ऐसा मानने वालों में पोलैंड (Poland) सबसे ऊपर था. देश के 86 फीसदी लोगों का मानना था कि उनका देश गलत ट्रैक पर है, जबकि महज 14 फीसदी को लगता है कि ये सही रास्ते पर है. सर्वेक्षण में खास बात यह रही कि ऐसा मानने वालों की बड़ी संख्या अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी जैसे देशों में देखने को मिली. UK में 83%, US में 72%, जर्मनी में 71% और जापान में 69% फीसदी आबादी को लगता है कि उनका राष्ट्र गलत रास्ते पर है.

भारत में 73% की सकारात्मक राय

इस लिस्ट में शामिल किए गए 22 देशों में सबसे नीचे भारत का नाम आता है. यानी यहां सबसे कम आबादी को लगता है कि देश गलत रास्ते पर चल रहा है और ऐसी आबादी महज 24 फीसदी है. सर्वे के नतीजों के मुताबिक, भारत की 76 फीसदी आबादी इस पक्ष में है कि देश बिल्कुल सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है. देशवासियों में यह पॉजिटिव सेंटीमेंट (Positive Sentiment) कोरोना के प्रकोप और महंगाई के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद देखने को मिला है.

There’ll be many who will be skeptical about this survey’s findings. But I choose to believe we are indeed an optimistic nation. And optimism is the fuel for success & positive outcomes. Have a peaceful—& optimistic Sunday. https://t.co/vXkLtd2fSG