Air India का नया अंदाज, आज फ्लाइट में ऐसे होगा यात्रियों का स्वागत, ‘Welcome, to this historic flight'

टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद Air India ऑफिशियली अब Tata Group का हिस्सा बन गई है. यात्रियों के लिए इस पल को यादगार बनाने के लिए एअर इंडिया की फ्लाइट में आज कैप्टन आपका स्वागत एक नए अंदाज में करने जा रहे हैं.

‘Welcome, this historic flight'

एअर इंडिया ने अपने क्रू मेंबर्स के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है. ANI ने इस नोटिस की एक तस्वीर शेयर है. इसके हिसाब से 28 जनवरी 2022 को एअर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों का स्वागत इस तरह किया जाएगा.

‘प्रिय ग्राहक, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूं. आज की इस ऐतिहासिक उड़ान के लिए आपका स्वागत है, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है. आज एअर इंडिया ऑफिशियली करीब 7 दशक बाद फिर से टाटा ग्रुप का हिस्सा बन गई है. हम नई प्रतिबद्धता और जोश के साथ एअर इंडिया की इस फ्लाइट और हर फ्लाइट में आपकी सेवा करने को आतुर हैं. एअर इंडिया के भविष्य में आपका स्वागत है. उम्मीद है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो. धन्यवाद!’

Air India's new circular for cockpit crew welcome announcements: "Dear guests, welcome aboard this historic flight, which marks a special event. Today, Air India officially becomes a part of Tata Group again, after seven decades. Welcome to the future of Air India." pic.twitter.com/GsiXy07I1V