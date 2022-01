सामने आएंगे नैनो, मिस्त्री से जुड़े अनजान किस्से, ये शख्स लिखने जा रहा Ratan Tata की Biography

Ratan Tata Biography: टाटा संस (Tata Sons) के मानद चेयरमैन रतन टाटा (Ratan Tata) देश के सबसे चहेते उद्योगपतियों में से एक हैं. करोड़ों लोगों के प्रेरणस्रोत रतन टाटा के जीवन के बारे में कौन नहीं पढ़ना चाहता? अब बहुत जल्द एक पूर्व नौकरशाह उनकी जीवनी (Biography) लिखने जा रहे हैं और इसे पब्लिश करने के लिए दुनियाभर के पब्लिशिंग हाउस के बीच छिड़ी जंग में हार्पर कॉलिंस विजयी रही है.

पूर्व नौकरशाह लिखेंगे Ratan Tata Biography

रतन टाटा की जीवनी (Ratan Tata Biography) लिखने का मौका पूर्व नौकरशाह और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थॉमस मैथ्यू को मिला है. पिछले कुछ वर्षों के दौरान रतन टाटा के फोटो, प्राइवेट पेपर्स और पत्रों तक मैथ्यू का एक्सेस रहा है. मैथ्यू इससे पहले 'Abode Under the Dome' और 'The Winged Wonders of Rashtrapati Bhavan' जैसी किताबें लिख चुके हैं.

देश की सबसे बड़ी Non-Fiction डील

हार्पर कॉलिंस ने रतन टाटा की जीवनी छापने के लिए जो डील साइन की है, इसे देश के इतिहास की सबसे बड़ी नॉन-फिक्शन डील करार दिया है. आजतक के सहयोगी प्रकाशक बिजनेस टुडे ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि इस किताब पर फिल्म या वेब सीरीज बनाने के अधिकार लेखक के पास ही रहेंगे. देश में इससे पहले 2014 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की जीवनी छापने के लिए बहुत ज्यादा होड़ देखने को मिली थी.

बचपन से लेकर कॉलेज के दिनों तक का होगा ब्योरा

युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय 84 वर्षीय रतन टाटा की बॉयोग्रॉफी में उनके बचपन, कॉलेज के दिनों और शुरुआती जीवन का विस्तृत ब्योरा होगा. इसी के साथ टाटा कंपनी में उनके काम और निजी जीवन के कई अनछुए किस्से भी इसमें होंगे.

इस किताब में कई ऐसी घटनाओं को शामिल किया जाएगा जिसके बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक फोरम में नहीं है. इनमें टाटा का नैनो प्रोजेक्ट, टाटा संस के चेयरमैन पद साइरस मिस्त्री को हटाने, टाटा स्टील द्वारा कोरस के अधिग्रहण की अनकही दास्तां भी शामिल है.