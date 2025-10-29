Air India को ₹4000 करोड़ का नुकसान, वजह- पाकिस्तान... CEO ने बताया सबकुछ!

इस साल अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) में 26 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे. इसके जवाब में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर करारा पलटवार कर बदला लिया. हालात इतने बिगड़ गए थे, सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं में तनाव चरम पर पहुंच गया था. इस बीच भारत और पाकिस्तान ने अपनी हवाई क्षेत्र एक-दूसरे के लिए बंद कर दिए थे. इसका बड़ा असर भारतीय एयरलाइंस पर पड़ा था और सिर्फ एअर इंडिया (Air India) को ही 4000 करोड़ रुपये से का नुकसान उठाना पड़ा. सीईओ कैंबेल विल्सन ने ये जानकारी शेयर की है.

पहले से चुनौती, हमले के बाद बढ़ी मुश्किल

Air India CEO कैंपबेल विल्सन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अप्रैल महीने में पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था. इसके बाद भारतीय एयरलाइनों के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के लगातार बंद होने से एअर इंडिया को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा था. हमले के बाद शुरू हुए प्रतिबंध के कारण एयरलाइन को कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का मार्ग बदलना पड़ा, जिससे परिचालन लागत में तगड़ा इजाफा हुआ था. विल्सन ने आगे आंकड़ा देते हुए बताया कि रूट में हुए इन बदलावों से एअर इंडिया को अनुमानित 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इससे एयरलाइन के लिए पहले से ही चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा साल और भी मुश्किल हो गया है.

यूरोप-उत्तरी अमेरिका रूट ज्यादा प्रभावित

एअर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने बताया कि इस दौरान सबसे ज्यादा यूरोप और अमेरिका के रूट प्रभावित हुए थे. इससे टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयरलाइन के लिए इन रूट्स पर उड़ानों का मार्ग बदलने से यात्रा का समय बढ़ गया, तो इसके साथ ही फ्यूल की खपत बढ़ गई. सिर्फ यही नहीं इन सबके चलते चालक दल की लागत में भी जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली. विल्सन ने बताया कि प्रतिबंध के चलते इन हवाई रास्तों पर उड़ानों में औसतन 60 से 90 मिनट ज्यादा समय लगा.इसका असर भारत-पाकिस्तान द्वारा रजिस्टर्ड और संचालित कॉमर्शियल, डिफेंस दोनों उड़ानों पर पड़ा है.

सैन्य अभ्यासों के चलते NOTAM जारी

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान और गुजरात में भारतीय तीनों सेनाओं के अभ्यास से पहले, पाकिस्तान ने हाल ही में अपने हवाई क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को कवर करते हुए एक नोटिस टू एयर मिशन (NOTAM) जारी किया. इसके मुताबिक, नियोजित सैन्य अभ्यासों के चलते उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह नोटिस पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख द्वारा सप्ताहांत में सर क्रीक का दौरा करने और सैनिकों का निरीक्षण करने और तैयारियों का जायजा लेने के बाद जारी किया गया है.

रिपोर्ट्स की मानें, तो भारत ने 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक राजस्थान और गुजरात के बड़े हिस्सों में तीनों सेनाओं के एक बड़े अभ्यास का प्लान भी बनाया है, जिसके लिए NOTAM जारी किया गया है.

कैसे और कब हुआ था हमला?

गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2025 को मंगलवार का दिन था. श्रीनगर के पहलगाम में बैसरन घाटी में बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे. अचानक इनपर हुए आतंकी हमले के दौरान गोलीबारी में 2 विदेशियों समेत 26 लोगों ने दम तोड़ दिया था, तो वहीं 17 लोग घायल हुए थे. मृतकों और घायलों में ज्यादातर टूरिस्ट ही थे. ये अटैक धारा-370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर में हुआ सबसे घातक आतंकी हमला था. इसकी जिम्मेदारी TRF ने ली थी.

