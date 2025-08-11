Billioniares List: पहले बिल गेट्स... अब 94 साल का ये अरबपति टॉप-10 से बाहर, जानिए किसकी हुई एंट्री

दुनिया के टॉप अरबतियों (World's Top Billionaires) की लिस्ट में बड़ा फेरबदल हुआ है. बीते दिनों जहां माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स (Bill Gates) लंबे समय बाद Top-10 Rich List से बाहर हो गए थे, तो वहीं अब एक और बड़ा नाम इससे बाहर हुआ है. जी हां, दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे (Warren Buffett) की नेटवर्थ में गिरावट के चलते अब वे फिसलकर 11वें पायदान पर पहुंच गए हैं. आइए जानते हैं उनकी जगह कि अमीर ने लिस्ट में एंट्री मारी है.

24 घंटे में अचानक फिसले बफे

अमीरों की लिस्ट में आए दिन बदलाव होता रहता है और ताजा बदलाव वॉरेन बफे से जुड़ा हुआ है. 94 साल के Wareen Buffett बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन हैं और लंबे समय से दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों की लिस्ट में अपना कब्जा जमाए हुए थे, लेकिन बीते 24 घंटे में उन्हें झटका लगा है और वे इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं. ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, बफे अब दुनिया के 11वें सबसे अमीर शख्स हैं. उनकी नेटवर्थ (Warren Buffett Networth) की बात करें, तो ये 140 अरब डॉलर रह गई है. बीते करीब 1 महीने से उनकी कंपनी के शेयर के टूटने का असर उनकी नेटवर्थ पर दिखा है.

इस टेक CEO की टॉप-10 में एंट्री

दौलत की रेस में बॉरेन बफे को पीछे छोड़ते हुए एक टेक कंपनी के सीईओ ने Top-10 Richest लिस्ट में एंट्री ली है. जी हां Dell Tech CEO माइकल डेल अब दुनिया के 10वें सबसे रईस इंसान बन गए हैं. उनकी नेटवर्थ में बीते 1.41 अरब डॉलर का उछाल आया और वो उछलकर बॉरेन बफे से आगे निकल गए. डेल की नेटवर्थ 141 अरब डॉलर है और इस साल 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अरबपतियों में इनका नाम शामिल है. डेन की संपत्ति में साल की शुरुआत से अब तक 17 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा हुआ है.

Advertisement

बिल गेट्स भी हुए थे बाहर

अमीरों की टॉप-10 लिस्ट से बॉरेन बफे के अलावा एक और बड़ा नाम बीते दिनों एक और बड़ा बाहर हुआ था. माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स की संपत्ति में बीते कुछ समय से जारी गिरावट का असर उनकी रैंकिंग पर दिखा था और वे लिस्ट से लगातार खिसकते हुए नजर आए. फिलहाल की बात करें, तो Bill Gates Networth 123 अरब डॉलर है और उन्हें 2025 में अब तक 35.7 अरब डॉलर का तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है.

ये है अपडेटेड टॉप-10 अमीरों की लिस्ट

नए बदलाव के बाद अपडेटेड टॉप-10 अमीरों की लिस्ट में नजर डालें, तो 371 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने हुए हैं. वहीं दूसरे नंबर पर लैरी एलिसन (302 अरब डॉलर), तीसरे पर मार्क जुकरबर्ग (270 अरब डॉलर) और चौथे नंबर पर जेफ बेजोस (244 अरब डॉलर) हैं.

इसके अलावा लैरी पेज (180 अरब डॉलर) पांचवें, स्टीव बाल्मर 179 अरब डॉलर के साथ छठे और 168 अरब डॉलर के साथ सर्ग्रेई ब्रिन सातवें पायदान पर काबिज हैं. NVIDIA के जेन्सेन हुआंग 159 अरब डॉलर के साथ आठवें, जबकि बर्नार्ड अर्नाल्ट 153 अरब डॉलर के साथ नौंवे सबसे अमीर इंसान हैं. वहीं 10वें नंबर पर अब माइकल डेल का कब्जा है.

---- समाप्त ----