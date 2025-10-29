scorecardresearch
 

अचानक अडानी के शेयरों में क्‍यों आई तूफानी तेजी? 12% तक चढ़ गए भाव, ब्रोकरेज ने भी दिया टारगेट

अडानी के शेयरों में अच्‍छी तेजी देखी जा रही है. अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर में सबसे ज्‍यादा तेजी आई है और वहीं एंटरप्राइजेज के शेयर में 3 फीसदी की उछाल आई है.

अडानी शेयरों में अच्‍छी तेजी. (Photo: File/ITG)
अडानी शेयरों में अच्‍छी तेजी. (Photo: File/ITG)

अडानी के सभी स्‍टॉक्‍स में आज तेजी देखी जा रही है. एंटरप्राइजेज से लेकर ग्रीन तक के स्‍टॉक में शानदार तेजी है. अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर आज 11.50 फीसदी चढ़कर 1100 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है. इसके अलावा, अडानी एनर्जी सॉल्‍यूशंस के शेयर में 5 प्रतिशत से ज्‍यादा की उछाल आई है, जो 968 रुपये पर कारोबार कर रहा है. 

Adani Total Gas के शेयर में भी 5 फीसदी की उछाल है, जो 652 रुपये पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है. अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में आज करीब 3 फीसदी की तेजी है और यह शेयर 2566 रुपये पर कारोबार कर रहा है. Adani Power के शेयर में 2 फीसदी की उछाल है और यह 165.66 रुपये पर करोबार कर रहा है. अडानी पोर्ट के शेयर में भी 2.5 फीसदी की तेजी है, जो 1453 रुपये पर कारोबार कर रहा है. इसके अलावा, अडानी सीमेंट स्‍टॉक्‍स में भी मामूली तेजी देखी गई है. 

अडानी के शेयरों में अचानक यह तेजी कुछ कंपनियों के त‍िमाही नतीजे आने के बाद आई है. अडानी ग्रुप के तीन कंपनियों के नतीजे आए हैं, जिसमें अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्‍यूशंस लिमिटेड और अडानी टोटल गैस शामिल हैं. 

अडानी के इस शेयर पर ब्रोकरेज का टारगेट
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने राजस्व में साल-दर-साल 2 प्रतिशत और EBITDA में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि समायोजित लाभ में साल-दर-साल 20 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की है. बुनियादी आधार पर, परिचालन राजस्व और EBITDA में क्रमशः 8 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की तेजी आई है. इस कंपनी पर आईसीआईसीआई ने 1,127 रुपये प्रति शेयर का टारगेट रखा है और निवेशकों को खरीदने की सलाह दी है. 

अडानी ग्रीन एनर्जी का प्रॉफिट बढ़ा
दूसरी तिमाही नतीजे आने के बाद अडानी ग्रीन एनर्जी का नेट प्रॉफिट सितंबर तिमाही में 25 प्रतिशत बढ़कर 644 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 515 करोड़ रुपये था. कंपनी का रेवेन्‍यू 3008 करोड़ रुपये रहा, जो इसके पिछले साल इसी तिमाही में 3005 करोड़ रुपये था. EBITDA सितंबर तिमाही में 17.4 फीसदी बढ़कर 2,603 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्जिन बढ़कर 86.5 फीसदी पर पहुंच गया. 

अडानी टोटल गैस का कैसा रहा प्रदर्शन? 
अडानी टोटल गैस का नेट प्रॉफिट सितंबर तिमाही में 11.9 फीसदी कम होकर 164 करोड़ रुपये रहा, जो इसकी पिछली तिमाही में 186 करोड़ रुपये था. वहीं रेवेन्‍यू की बात करें तो यह सालाना आधार पर 19.6 फीसदी बढ़कर 1,576.4 करोड़ रुपये रहा, जो इसकी पिछली तिमाही में 1,318.5 करोड़ रुपये रहा था. कंपनी का एबिटा 3.5 फीसदी घटकर 295.1 करोड़ रुपये हो गया. एबिटा मार्जिन की बात करें तो यह गिरकर 18.7 फीसदी पर आ गया. 

(नोट- ब्रोकरेज द्वारा शेयर किए गए टारगेट, उनके अपने विचार हैं. Aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

