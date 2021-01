अडानी की कंपनी ने रोके गांगुली के 'सेहतमंद तेल' वाले विज्ञापन! सोशल मीडिया पर हुई थी किरकिरी 

दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी Adani Wilmar ने अपने फॉर्च्यून राइस ब्रान कुकिंग ऑयल के उन सभी विज्ञापनों को रोक दिया है जिनमें टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के प्रमुख सौरभ गांगुली दिखाई देते हैं. गांगुली को शनिवार को दिल का दौरा पड़ा था और उनकी एंजियोप्लास्टी की गयी. इसके बाद सोशल मीडिया पर कंपनी के विज्ञापनों का मजाक उड़ाया जा रहा था.

ब्रैंड की क्रिएटिव एजेंसी Ogilvy & Mather मामले को देख रही है और नए कैंपेन पर काम कर रही है. गांगुली को पिछले साल जनवरी में फॉर्च्यून राइस ब्रान (Fortune Rice Bran) ऑयल का ब्रैंड एंबेसेडर बनाया गया था. लॉकडाउन पीरियड के दौरान बनाए गए विज्ञापन में वह हार्ट की देखभाल को बढ़ावा देते नजर आते हैं.

इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार कंपनी के विज्ञापन से करीबी से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि गांगुली वाले विज्ञापन सभी प्लेटफॉर्म्स से हटा दिए गए हैं.

सोशल मीडिया पर हुई थी किरकिरी

गांगुली को शनिवार को दिल का दौरा पड़ा था और उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी. गांगुली के हॉर्ट अटैक की खबर फैलते ही Fortune ब्रैंड सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गया. लोगों ने ब्रांड एंडोर्समेंट पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए. उनका कहना था कि Adani Wilmar तेल का आयात करती है और पता नहीं सेलेब्रिटीज जिस चीज का विज्ञापन करते हैं, उसे खुद भी यूज करते हैं या नहीं.

शनिवार को हुई थी तबीयत खराब

सोमवार को कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल ने बयान जारी कर गांगुली की हेल्थ पर अपडेट दिया है. वुडलैंड्स अस्पताल ने अपने बयान में कहा कि गांगुली के दिल की नसों में बाकी ब्लॉकेज के लिए और एंजियोप्लास्टी नहीं की जाएगी, क्योंकि वह पहले से काफी बेहतर हैं.

बता दें कि सौरव गांगुली की तबीयत शनिवार (2 जनवरी) सुबह अचानक खराब हो गई थी. गांगुली को अपने घर के जिम में वर्कआउट करने के दौरान सीने में दर्द हुआ. इसके बाद परिजनों ने उन्हें तुरंत कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में एडमिट कराया. 48 वर्षीय सौरव गांगुली की एंजियोप्लास्टी की गई. कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में उनका इलाज करने वाले डॉ. आफताब खान ने बताया था कि सौरव गांगुली की एंजियोप्लास्टी हुई है.

कीर्ति आजाद ने उठाए सवाल

पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने ट्विटर पर गांगुली को जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं देते ब्रैंड के कैंपेन की आलोचना की. उन्होंने कहा, 'दादा आप जल्द स्वस्थ हों.हमेशा जांचे परखे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए. सचेत रहें और सावधान रहें. ईश्वर की कृपा बनी रहे.'

Dada @SGanguly99 get well soon. Always promote tested and tried products. Be Self conscious and careful. God bless.#SouravGanguly pic.twitter.com/pB9oUtTh0r