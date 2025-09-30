Expensive Stock in World: एक शेयर बेचकर बन जाएंगे अमीर, खरीद लेंगे बंगला-गाड़ी, 95 साल के शख्स की है कंपनी

शेयर बाजार में कब कौन सा शेयर निवेशकों की किस्मत बदल दे कहा नहीं जा सकता. लेकिन ऐसे तमाम स्टॉक्स मौजूद हैं, जो फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं और पैसे लगाने वालों मालामाल हो गए. ऐसा ही कमाल का स्टॉक है, 95 साल के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे का शेयर, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और दुनिया का सबसे महंगा शेयर भी है. कभी इसकी कीमत महज 6 डॉलर के आस-पास थी, लेकिन आज एक शेयर का दाम इतना है कि उसमें आलीशान बंगला, लग्जरी गाड़ी खरीदने के बाद भी करोड़ों रुपये बच सकते हैं और रईसों की जिंदगी जी सकते हैं.

दुनिया का सबसे महंगा स्टॉक

भारत में दिल्ली-मुंबई या अन्य मेट्रो शहर में एक अच्छा आलीशान घर औसतन 2-4 करोड़ रुपये खर्च खरीदा जा सकता है. वहीं 50 लाख से 1 करोड़ रुपये खर्च कर हाइटेक और लग्जरी कार भी खरीद सकते हैं. ये सब Berkshire Hathaway Inc Class-A के सिर्फ एक शेयर में ही खरादी जा सकता है. यही नहीं इतना खर्च करने के बाद भी जेब में करोड़ों रुपये बच जाएंगे, जिनसे रईसों की तरह आसानी से जीवन जी सकते हैं. दरअसल, दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों में शुमार वॉरेन बफे की इस कंपनी के 1 शेयर की कीमत 7,49,700 डॉलर (करीब 6.65 करोड़ रुपये से ज्यादा) है और ये आंकड़ा इसे दुनिया का सबसे महंगा स्टॉक बनाता है.

दुनिया के 10वें अमीर हैं कंपनी के मालिक

बर्कशायर हैथवे इंक. एक अमेरिकी मल्टीनेशनल ग्रुप होल्डिंग कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर नेब्रास्का के ओमाहा में है. इसकी शुरुआत एक कपड़ा कंपनी के रूप में साल 1965 में हुई थी और इसे शुरू करने वाले वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगेर थे. ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, 95 साल के अरबपति बॉरेन बफे 150 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के 10वें सबसे अमीर इंसान हैं.

इस साल अब तक उनकी नेटवर्थ में 8.32 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है. उनकी कंपनी अपने निवेशकों को शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए दो ऑप्शन देती है, जिनमें पहला बर्कशायर हैथवे क्लास ए स्टॉक (BRK.A) है, जो फिलहाल 7,49,700 डॉलर का है, तो वहीं बर्कशायर हैथवे क्लास बी स्टॉक (BRK.B) की कीमत 500 डॉलर है.

कभी 12 डॉलर का था एक शेयर

बर्कशायर हैथवे क्लास-ए शेयर कैसे अपने निवेशकों की किस्मत पलटने वाला साबित हुआ, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका भाव 23 दिसंबर 1988 को सिर्फ 6.75 डॉलर (598 रुपये) थी, फिर साल दर साल इसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सभी हैरान रह गए. दिसंबर 2000 में ये शेयर उछलकर 69,700 डॉलर का हो गया था और अगले 10 साल में यानी दिसंबर 2010 में एक शेयर का भाव 1 लाख डॉलर के पार निकल गया. इसके बाद अगले 4 दिसंबर 2020 को इसकी कीमत 3.50 लाख डॉलर के आस-पास पहुंच गई. वहीं अब ये 7.50 लाख डॉलर हो चुकी है.

एक शेयर में खरीद लेंगे 6 बिटक्वाइन

बीते कुछ समय में क्रिप्टो मार्केट में तगड़ा उछाल आया है और प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी बिटक्वाइन ने निवेशकों पर पैसों की बरसात की है. Bitcoin की लेटेस्ट कीमत पर गौर करें, तो सोमवार को इसकी कीमत 99.50 लाख रुपये थी और इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो 1 बर्कशायर हैथवे क्लास-ए स्टॉक की कीमत में 6 बिटक्वाइन खरीद सकते हैं, फिर भी काफी पैसे बच जाएंगे.

भारत में ये है सबसे महंगा स्टॉक

बात अगर भारत के सबसे महंगे शेयर की करें, तो यहां पर टायर कंपनी एमआरएफ का स्टॉक सबसे महंगा है. इसका भाव सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को कारोबार 1,49,820 रुपये पर ओपन हुआ था. MRF शेयर अपने निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुआ है. इसकी कीमत 1 अक्टूबर 2004 को 2037 रुपये थी और तब से अब तक ये 7,166 फीसदी उछल चुका है. इसी साल इस स्टॉक ने 1.56 लाख रुपये का अपना 52 वीक का हाई लेवल छुआ था.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

