इस IPO से तीन दिन में 3.20 लाख की कमाई, अप्लाई के लिए उमड़े लोग... आज Last Day

शेयर बाजार में एक ऐसी कंपनी का आईपीओ आया है, जो कमाल कर रहा है. अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आईपीओ लिस्‍ट होते ही निवेशकों को लाखों रुपये की कमाई करा देगा, वह भी सिर्फ 3 दिनों में... इस IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) शानदार लिस्टिंग अनुमान दिखा रहा है, शायद यही कारण है कि निवेशकों का जबरदस्‍त रिस्‍पॉन्‍स भी दिखाई दे रहा है.

यह SME आईपीओ Exato Technologies है, जिसका बुक वैल्‍यू इश्‍यू ₹37.45 करोड़ है. इसका फ्रेश इश्‍यू 23 लाख शेयरों का है, जिसकी वैल्‍यू ₹31.85 करोड़ रुपये है. वहीं ऑफर फॉर सेल के जरिए ₹5.60 करोड़ के 4 लाख शेयर बेचे जाएंगे.

आज दांव लगाने का आखिरी मौका

आज Exato Technologies आईपीओ में अप्‍लाई करने का आखिरी मौका है. यह आईपीओ 28 नवंबर को सब्‍सक्रिप्‍शन के लिए खुला था और 2 दिसंबर यानी आज क्‍लोज होगा. इसके शेयरों का अलॉटमेंट 3 दिसंबर को किया जाएगा. इस कंपनी के शेयर 5 दिसंबर को बीएसई पर लिस्‍ट होंगे.

कितना लगाना होगा पैसा?

Exato Technologies IPO का प्राइस बैंड ₹133 से ₹140 प्रति शेयर है. इसके एक लॉट में 1000 शेयर होंगे और रिटेल निवेशकों को कम से कम 2 लॉट यानी ₹2,80,000 का निवेश करना होगा. वहीं अगर आप HNI कैटेगरी में पैसा लगान चाहते हैं तो कम से कम 3 लॉट यानी 3000 शेयर खरीदने होंगे और कम से कम ₹4,20,000 का निवेश करना होगा.

निवेशकों का जबरदस्‍त रिस्‍पॉन्‍स

इस आईपीओ को लेकर निवेशकों का जबरदस्‍त रिस्‍पॉन्‍स दिखाई दे रहा है. दोपहर 1.15 बजे तक Exato Technologies IPO कुल 612.65 गुना भरा था . पब्लिक कैटेगरी में इस आईपीओ को 756.61 गुना, QIB ने इस कैटेगरी में 60.41 गुना और NII ने इस कैटेगरी में 1,011.63 गुना पैसा लगाया है.

इस आईपीओ का तगड़ा जीएमपी

Exato Technologies IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम या GMP तगड़ा दिखाई दे रहा है. यह 114.29% पर लिस्‍ट का अनुमान दिखा रहा है, यानी कि नेवशकों की रकम दोगुना से ज्‍यादा हो सकती है. इसका एक शेयर 300 रुपये पर लिस्‍ट हो सकता है, जो ₹160 प्रति शेयर प्रॉफिट है.

3.20 लाख की होगी कमाई

अगर किसी निवेशक को यह आईपीओ अलॉट होता है और जीएमपी के मुताबिक शेयर मार्केट में लिस्‍ट होते हैं तो आपको हर शेयर पर 160 रुपये की कमाई होगी. यानी रिटेल निवेशक को 2.80 लाख रुपये के निवेश पर 114 फीसदी का रिटर्न मिलेगा. इसका मतलब है कि सिर्फ मुनाफा 3.20 लाख रुपये होगा.

(नोट- किसी भी आईपीओ या शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

