scorecardresearch
 

10 हजार से 2 लाख रुपये... 2025 में इन 3 गुमनाम स्‍टॉक ने दिया 20 गुना तक रिटर्न!

साल 2025 में उतार-चढ़ाव के बीच भी कुछ शेयर ने निवेशकों को जबरदस्‍त रिटर्न दिया है. इसी में से तीन शेयरों ने निवेशकों को इस साल मालामाल कर दिया है और 20 गुना तक रिटर्न दिया है.

Advertisement
X
मल्‍टीबैगर शेयर (Photo: Pixabay)
मल्‍टीबैगर शेयर (Photo: Pixabay)

दलाल स्ट्रीट पर निवेशकों के लिए साल 2025 उतार-चढ़ाव भरा रहा है. विदेशी निवेशकों के लगातार बिकवाली और टैरिफ अनिश्चितताओं ने शेयर बाजार पवर लगाम लगा रखी है. हालांकि ऐसे माहौल में भी कुछ शेयर हैं, जो कम चर्चित हैं और शानदार रिटर्न दे रहे हैं. इन स्‍टॉक्‍स ने छोटे निवेश को भी बड़ी संपत्ति में बदल दिया है. 

यहां तीन ऐसे ही बीएसई लिस्‍टेड शेयर के बारे में बताया गया है, जिसने इस साल महज 10 हजार रुपये को 2 लाख रुपये तक की पूंजी में बदल दिया है. इस लिस्‍ट में सबसे आगे स्‍वदेशी इंडस्‍ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड है, जो अलग-अलग वस्‍तुओं के ट्रेड से जुड़ी एक कंपनी है.  

10 हजार को बनाया 2 लाख रुपये
स्‍वदेशी इंडस्‍ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड के शेयर ने इस साल शानदार रिटर्न दिया है. यह सिर्फ 2.92 रुपये से बढ़कर 2025 में 72.86 रुपये हो गया है. इस दौरान इसने 2,395 प्रतिशत का तगड़ा रिटर्न दिया है. साल की शुरुआत में इस शेयर में 10,000 रुपये का निवेश अब 2 लाख रुपये से ज्‍यादा का हो गया है. शुक्रवार को इस शेयर ने अपनी तेजी जारी रखी और 1.99 प्रतिशत की तेजी के साथ 72.86 रुपये पर बंद हुआ. 

सम्बंधित ख़बरें

Stock Market Amid US-China Tension
US-China टेंशन का असर, सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम, बिखरे ये 10 स्टॉक 
Tata Capital IPO GMP Zero
ये क्या? आज टाटा के IPO की लिस्टिंग... लेकिन डेब्यू से पहले ही GMP 'जीरो' 
Stock Market Crash Asia
जापान से हांगकांग तक हाहाकार... ट्रंप ने चीन पर जड़ा 100% टैरिफ, तो बिखरे एशियाई बाजार 
Stock market
चीन पर 100% टैरिफ समेत ये 3 फैक्टर, जो तय करेंगे बाजार की चाल, कल से दिखेगा असर 
TCS Investros Profit
5 दिन... ₹45000Cr की कमाई, Tata की इस कंपनी ने कराई निवेशकों की मौज 
Advertisement

इस कंपनी ने किया 10 गुना पैसा
लिस्‍ट में अगला नाम रियल एस्‍टेट और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर में काम करने वाली कंपनी अरुणिस एबोर्ड लिमिटेड का है. कई प्रोजेक्‍ट्स का अधिग्रहण, डेवलपमेंट और मैन्‍युफैक्‍चरिंग करने वाली इस कंपनी के शेयर की कीमत इस साल अबतक 7.81 रुपये से बढ़कर 91.89 रुपये हो गई है. यह इसके शेयरधारकों के लिए 1,076 प्रतिशत की शानदार तेजी है. कंपनी का बाजार पूंजीकरण वर्तमान में 468 करोड़ रुपये है. 

2025 में दिया 6 गुना पैसा
ब्लू पर्ल एग्रीवेंचर्स लिमिटेड एक शानदार तेजी दिखाने वाली कंपनी है. मसाले, तिलहन और अनाज जैसे उत्‍पादों का कारोबार करने वाली इस कंपनी ने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है. इसके शेयर 13.17 रुपये से बढ़कर 2025 में 91.75 रुपये पर आ चुके हैं, जो 596 प्रतिशत तेजी दिखाता है. हालांकि शुक्रवार को शेयर में कुछ मुनाफावसूली हुई और यह 1.98 प्रतिशत की गिरावट के साथ 91.75 रुपये पर बंद हुआ. कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,528 करोड़ रुपये है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement