दलाल स्ट्रीट पर निवेशकों के लिए साल 2025 उतार-चढ़ाव भरा रहा है. विदेशी निवेशकों के लगातार बिकवाली और टैरिफ अनिश्चितताओं ने शेयर बाजार पवर लगाम लगा रखी है. हालांकि ऐसे माहौल में भी कुछ शेयर हैं, जो कम चर्चित हैं और शानदार रिटर्न दे रहे हैं. इन स्‍टॉक्‍स ने छोटे निवेश को भी बड़ी संपत्ति में बदल दिया है.

यहां तीन ऐसे ही बीएसई लिस्‍टेड शेयर के बारे में बताया गया है, जिसने इस साल महज 10 हजार रुपये को 2 लाख रुपये तक की पूंजी में बदल दिया है. इस लिस्‍ट में सबसे आगे स्‍वदेशी इंडस्‍ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड है, जो अलग-अलग वस्‍तुओं के ट्रेड से जुड़ी एक कंपनी है.

10 हजार को बनाया 2 लाख रुपये

स्‍वदेशी इंडस्‍ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड के शेयर ने इस साल शानदार रिटर्न दिया है. यह सिर्फ 2.92 रुपये से बढ़कर 2025 में 72.86 रुपये हो गया है. इस दौरान इसने 2,395 प्रतिशत का तगड़ा रिटर्न दिया है. साल की शुरुआत में इस शेयर में 10,000 रुपये का निवेश अब 2 लाख रुपये से ज्‍यादा का हो गया है. शुक्रवार को इस शेयर ने अपनी तेजी जारी रखी और 1.99 प्रतिशत की तेजी के साथ 72.86 रुपये पर बंद हुआ.

इस कंपनी ने किया 10 गुना पैसा

लिस्‍ट में अगला नाम रियल एस्‍टेट और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर में काम करने वाली कंपनी अरुणिस एबोर्ड लिमिटेड का है. कई प्रोजेक्‍ट्स का अधिग्रहण, डेवलपमेंट और मैन्‍युफैक्‍चरिंग करने वाली इस कंपनी के शेयर की कीमत इस साल अबतक 7.81 रुपये से बढ़कर 91.89 रुपये हो गई है. यह इसके शेयरधारकों के लिए 1,076 प्रतिशत की शानदार तेजी है. कंपनी का बाजार पूंजीकरण वर्तमान में 468 करोड़ रुपये है.

2025 में दिया 6 गुना पैसा

ब्लू पर्ल एग्रीवेंचर्स लिमिटेड एक शानदार तेजी दिखाने वाली कंपनी है. मसाले, तिलहन और अनाज जैसे उत्‍पादों का कारोबार करने वाली इस कंपनी ने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है. इसके शेयर 13.17 रुपये से बढ़कर 2025 में 91.75 रुपये पर आ चुके हैं, जो 596 प्रतिशत तेजी दिखाता है. हालांकि शुक्रवार को शेयर में कुछ मुनाफावसूली हुई और यह 1.98 प्रतिशत की गिरावट के साथ 91.75 रुपये पर बंद हुआ. कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,528 करोड़ रुपये है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने सलाहकार की मदद जरूर लें.)

