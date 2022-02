Budget 2022 Price rise: बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा? जानें- आम आदमी को मिली राहत या बढ़ा जेब का बोझ

What is Become Cheap And Where Price Increase: देश का वित्त मंत्री जब भी आम बजट पेश करता है, तो आम आदमी की निगाह सिर्फ इस बात पर टिकी होती है, उसकी जेब को राहत मिली या खर्च का बोझ बढ़ गया. जानें इस बार बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ...

होगी बचत या बढ़ेगा खर्च

aajtak.in नई दिल्ली,

01 फरवरी 2022,

(अपडेटेड 01 फरवरी 2022, 1:17 PM IST)





स्टोरी हाइलाइट्स सस्ते होंगे मोबाइल फोन के चार्जर

महंगे होंगे आर्टिफिशियल गहने

बारिश से बचाने वाली छतरियां महंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश किया. बजट में अलग-अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई. लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी, आइए जानते हैं कि क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता...



सस्ते होंगे फोन के चार्जर

बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है. वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफॉर्मर इत्यादि के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन पर ड्यूटी कंसेशन देने की घोषणा की है. सस्ता होंगे रत्न-आभूषण

रत्न और आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को 5% कर दिया है. सिंपली सोन्ड डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी. महंगे होंगे आर्टिफिशियल गहने

सरकार ने बजट में अंडरवैल्यू आर्टफिशियल गहनों के आयात को निरुत्साहित करने के लिए इस पर इंपोर्ट ड्यूटी अब 400 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है. ऐसे में आने वाले वक्त में ये गहने महंगे हो सकते हैं. महंगी होंगी छतरियां

बारिश में भीगने से बचाने वाली छतरियां अब से महंगी हो जाएंगी. सरकार ने बजट में इन पर कर को बढ़ाकर 20% कर दिया है. साथ ही छाता बनाने में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म कर दिया है. स्टील स्क्रैप आयात रहेगा सस्ता

छोटे और मझोले उद्योगों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने बजट में स्टील स्क्रैप (कबाड़) पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है. इससे MSME सेक्टर में कबाड़ से स्टील उत्पाद बनाने वालों को आसानी होगी.





(ये खबर अपडेट हो रही है)