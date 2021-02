Union Budget 2021 Live Streaming: आज पेश होगा देश का बजट, यहां देखें लाइव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 01 फरवरी को संसद में देश का बजट (Budget 2021) पेश करेंगी. साल 2021-22 के इस बजट से वो उम्मीदों का पिटारा खोलेंगी. कोरोना की मार से लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को वित्त मंत्री कौन-सी वैक्सीन देती हैं, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं.

सुबह 11 बजे वित्त मंत्री का संसद में बजट भाषण शुरू होगा. इससे पहले सुबह 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट (Budget 2021) को आधिकारिक मंजूरी जाएगी. इस बजट को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) भी कह चुकी हैं कि इस बार का बजट पहले के सभी बजटों से अलग होगा.

Budget 2021 Date and Time: अगर आप भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण को लाइव (Budget 2021 live streaming) देखना चाहते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग कैसे (how to watch budget) और कहां (where to watch budget) देख सकते हैं.

पीआईबी के यू-ट्यूब चैनल के अलावा आजतक लाइव टीवी पर पर भी बजट भाषण का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

कब शुरू होगा बजट?

आज यानी 01 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे बजट भाषण की शुरुआत होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पढ़ेंगी और देश के लिए कई घोषणाएं करेंगी.

कहां देखें लाइव?

