scorecardresearch
 

Feedback

भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट! बिहार में 3 दिन खराब रहेगा मौसम, IMD की चेतावनी

Bihar Weather: मौसम विभाग (IMD) ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बिहार के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जैसे जिलों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

Advertisement
X
Bihar Weather Forecast IMD Rain Alert (File Photo-PTI)
Bihar Weather Forecast IMD Rain Alert (File Photo-PTI)

मोंथा तूफान भले ही कमजोर पड़ चुका है लेकिन इसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने जानकारी दी कि बिहार में तीन दिन तक मौसम खराब रहेगा. मौसम विभाग (IMD) ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कुछ जिलों में आंधी-तूफान के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 

बिहार में ठंड की आहट के बीच मौसम बदल दिया है. राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादलों का डेरा है. हवाओं के साथ तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने जानकारी दी कि  बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफानी मोंथा के प्रभाव से दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार और सीमांचल के कुछ जिलों में नवंबर के शुरुआती दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है. 

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. यहां पानी भरने से सड़कें डूब सकती हैं, घरों में पानी घुस सकता है और किसानों की फसलें खराब हो सकती हैं. ऐसे में लोगों से घर से बाहर निकलते वक्त विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

Advertisement

इसके अलावा, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जमुई, समस्तीपुर, सारण, सिवान और वैशाली में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. 

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, तूफान मोंथा का शेष निम्न दबाव क्षेत्र (Remnant Low Pressure) आगे बढ़कर बिहार, झारखंड और उत्तर बंगाल के हिस्सों तक पहुंचेगा. यह सिस्टम 31 अक्टूबर को एक्टिव रहेगा और 1 नवंबर 2025 तक इसका असर देखने को मिलेगा. अगले दो दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, 3 नवंबर से मौसम साफ होना शुरू होगा और बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement