भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट! बिहार में 3 दिन खराब रहेगा मौसम, IMD की चेतावनी

मोंथा तूफान भले ही कमजोर पड़ चुका है लेकिन इसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने जानकारी दी कि बिहार में तीन दिन तक मौसम खराब रहेगा. मौसम विभाग (IMD) ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कुछ जिलों में आंधी-तूफान के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

बिहार में ठंड की आहट के बीच मौसम बदल दिया है. राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादलों का डेरा है. हवाओं के साथ तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने जानकारी दी कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफानी मोंथा के प्रभाव से दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार और सीमांचल के कुछ जिलों में नवंबर के शुरुआती दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है.

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. यहां पानी भरने से सड़कें डूब सकती हैं, घरों में पानी घुस सकता है और किसानों की फसलें खराब हो सकती हैं. ऐसे में लोगों से घर से बाहर निकलते वक्त विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

इसके अलावा, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जमुई, समस्तीपुर, सारण, सिवान और वैशाली में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, तूफान मोंथा का शेष निम्न दबाव क्षेत्र (Remnant Low Pressure) आगे बढ़कर बिहार, झारखंड और उत्तर बंगाल के हिस्सों तक पहुंचेगा. यह सिस्टम 31 अक्टूबर को एक्टिव रहेगा और 1 नवंबर 2025 तक इसका असर देखने को मिलेगा. अगले दो दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, 3 नवंबर से मौसम साफ होना शुरू होगा और बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी.

