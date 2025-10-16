दादी की तस्वीर संग नामांकन करने पहुंचे तेजप्रताप यादव, बोले– महुआ का विकास ही मेरी प्राथमिकता

बिहार की राजनीति में एक बार फिर तेजप्रताप यादव सुर्खियों में हैं. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेजप्रताप यादव ने बुधवार को महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया. सबसे खास बात यह रही कि वे नामांकन के समय अपने माता-पिता के बजाय दादी मरछिया देवी की तस्वीर लेकर पहुंचे.

नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में तेजप्रताप यादव ने कहा कि वे अपनी दादी और पिता के आशीर्वाद से ही जीवन में आगे बढ़ रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी दादी मेरे साथ हैं, वे मेरे दिल में बसती हैं. दादी के आशीर्वाद से ही मैं नामांकन करने आया हूं.

दादी की तस्वीर के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे तेजप्रताप

तेजप्रताप यादव ने कहा कि उनकी प्राथमिकता महुआ का विकास है. उन्होंने कहा कि मैंने वादा किया था कि महुआ में मेडिकल कॉलेज बनेगा और आज वह बन गया है. अब मैं महुआ को जिला बनाना चाहता हूं और यहां इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोलूंगा.

'मेरी दादी मेरे साथ हैं, वे मेरे दिल में बसती हैं'

इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि जो शख्स महुआ के विकास के लिए काम करेगा, वही जनता के दिल पर राज करेगा. तेजप्रताप यादव के इस कदम को कई राजनीतिक विश्लेषक परिवारिक भावनाओं और जनता से जुड़ाव का संदेश मान रहे हैं.

बता दें, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आज यानी गुरुवार को पहले चरण के नामांकन का सातवां दिन है. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 17 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तिथि से पहले आज सभी दलों के प्रत्याशी अपने पर्चे दाखिल करेंगे. इस चुनाव में दो चरणों में मतदान होगा. पहला चरण 6 नवंबर 2025 को और दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को. वोटों की गिनती 14 नवंबर 2025 को की जाएगी और इसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे.

