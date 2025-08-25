Bihar: शादी से इनकार पर आशिक ने होटल में प्रेमिका को मारी गोली, खुद ने भी दी जान

बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में सोमवार को एक दर्दनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया. नगर थाना क्षेत्र के माईको के पास स्थित आरव बैंक्विट हॉल गेस्ट हाउस के कमरे में युवक ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लकरे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

दरअसल, घटना में घायल युवती की पहचान दलेलगंज मोहल्ला निवासी काजल कुमारी के रूप में हुई है, जिसे गंभीर हालत में सासाराम सदर अस्पताल लाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया. मृतक युवक की पहचान बलिया निवासी जैकी कुमार उर्फ लड्डू के रूप में हुई है.

पुलिस ने बताया कि जैकी और काजल के बीच प्रेम संबंध थे. युवक युवती पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन अंतर्जातीय विवाह के कारण लड़की ने इंकार कर दिया. इसी बात से नाराज होकर जैकी ने गेस्ट हाउस में बुलाकर काजल को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली. मौके से कट्टा और कारतूस का खोखा बरामद हुआ है.

घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ-2 दिलीप कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. पुलिस ने होटल का कमरा सील कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. काजल की मां ने बताया कि उनकी बेटी एक मॉल में काम करती है. कुछ घंटे पहले ही उन्होंने उसे बाजार छोड़ा था, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि गेस्ट हाउस में गोलीबारी की घटना हुई है.

परिजनों का कहना है कि शादी के दबाव और अस्वीकृति के कारण यह घटना हुई. इस सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल बना दिया है. फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

