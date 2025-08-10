scorecardresearch
 

बैंक से लूटा गया 3 KG से ज्यादा सोना, पुलिस ने बरामद किया… 12 बदमाशों ने रेकी कर दिया था वारदात को अंजाम

बिहार में समस्तीपुर पुलिस ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड में बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने इस मामले में 3.45 किलो से ज्यादा सोना, नकदी, हथियार और वाहन बरामद किए हैं. अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. रिमांड पर पूछताछ में रिलायंस ज्वेलर्स लूटकांड का भी खुलासा हुआ है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की स्पेशल टीम छापेमारी में जुटी है. 

बैंक से लूट मामले में पुलिस ने बरामद किया सोना. (Photo: ITG)
Bihar News: समस्तीपुर पुलिस ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड में गिरफ्तार 10 बदमाशों को कोर्ट से रिमांड पर लेने के बाद लूट का सोना बरामद कर लिया है.बदमाशों से पूछताछ में रिलायंस ज्वेलर्स में भी लूटकांड का खुलासा हुआ है. रिलायंस ज्वेलर्स से लूटे गए सोने से बनी चेन बदमाशों की निशानदेही पर बरामद हुई है. बैंक लूटकांड में अब तक पुलिस ने 12 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने कोर्ट से इन बदमाशों को रिमांड पर लेकर जब पूछताछ की तो कर्मवीर कुमार उर्फ धर्मवीर कुमार उर्फ देशमुख भाई ने लूटकांड में अपनी संलिप्तता की बात कबूल कर ली. इसी के साथ उसने 300 ग्राम सोना जमीन के अंदर छुपाने की बात बताई. इसके बाद पुलिस ने उसके घर से वह सोना बरामद कर लिया. लूट का एक मोबाइल भी बरामद हुआ है.

दरअसल, 7 मई को काशीपुर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिनदहाड़े लूट की घटना हो गई थी. इसके बाद तत्कालीन एसपी अशोक मिश्रा ने स्पेशल टीम का गठन किया था. पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी थी. इस बीच एसपी अरविंद प्रताप के निर्देश पर गठित टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की और कई मोस्टवांटेड बदमाशों को गिरफ्तार किया.

अब तक इस मामले में कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें करमवीर कुमार, रविश कुमार, रणधीर कुमार, विट्टू कुमार, दीपक मुंशी, रमेश कुमार झा, फुलपरी देवी, अनुराधा कुमारी, अभिषेक गुप्ता और दीपक कुमार (सोनार) को पकड़ा जा चुका है.

कर्मवीर कुमार उर्फ धर्मवीर कुमार उर्फ देशमुख भाई ने नगर थाना इलाके में हुई घटना में अपनी संलिप्तता मान ली. इसी के साथ करीब 300 ग्राम सोना व लूटा गया मोबाइल बरामद कर लिया. वहीं रिलायंस ज्वेलर्स में लूटे गए सोने को बेचकर चेन खरीदने की बात सामने आई, जिसे आरोपी ने घर में जमीन में खोदकर छुपा दिया था. अब तक 3 किलो 45 ग्राम 612 मिली ग्राम वजन के जेवरात, 39200 रुपये कैश, लूट के 3 मोबाइल, 8 अन्य मोबाइल, 4 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, 1 बैग, घटना में प्रयुक्त 2 बाइक व 1 कार तथा बैंक से संबधित कागजात बरामद हुए हैं.

