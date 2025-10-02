scorecardresearch
 

Feedback

बिहार: कोचिंग से लौट रही 7वीं की छात्रा से छेड़छाड़, विरोध करने पर मनचले ने मांग में भरा सिंदूर

बिहार के सहरसा में सातवीं की छात्रा से मनचले युवक ने छेड़खानी की. विरोध करने पर उसने छात्रा की मांग में सिंदूर भर दिया और जबरन साथ ले जाने की कोशिश की. लड़की रोती हुई घर पहुंची और परिजनों को घटना बताई. पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है.

Advertisement
X
स्कूली छात्रा से छे़ड़छाड़ (Photo: Dhiraj Kumar Singh/ITG)
स्कूली छात्रा से छे़ड़छाड़ (Photo: Dhiraj Kumar Singh/ITG)

बिहार के सहरसा से एक बार फिर शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जिले के सदर थाना क्षेत्र में सातवीं कक्षा की छात्रा से छेड़खानी का मामला पुलिस तक पहुंचा है. घटना मंगलवार शाम की है जब छात्रा कोचिंग से पढ़ाई कर घर लौट रही थी.

गांव का ही रहने वाला राहुल कुमार नाम के युवक रास्ते में मिला और छात्रा को परेशान करने लगा. विरोध करने पर छात्रा रोने लगी और घर की ओर भागने लगी. तभी आरोपी ने उसे घेर लिया और जेब से सिंदूर निकालकर उसकी मांग में भर दिया. इसके बाद वह लड़की को जबरन अपने साथ ले जाने लगा.

छात्रा की मांग में जबरन भरा सिंदूर 

सम्बंधित ख़बरें

In Tonk, harassment of a student and pressure for religious conversion.
टोंक में छात्रा से छेड़छाड़, धर्म परिवर्तन के दबाव की बात पर मचा बवाल! 
मोबाइल शॉप पर छेड़छाड़ की घटना हुई.(Photo: Usman Chaudhary/ITG)
मेरठ में बीए छात्रा से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल, आरोपी शाहरुख गिरफ्तार 
जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार, सुरक्षा पर उठे सवाल 
JNU Admission 2024
जापानी छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में JNU के प्रोफेसर बर्खास्त, ICC ने की कार्रवाई 
देहरादून: बाजार में छात्रा से छेड़छाड़ के बाद बवाल, पुलिस हिरासत में 50 संदिग्ध लोग 

छात्रा जोर-जोर से चिल्लाने लगी तो मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई. पूछने पर आरोपी युवक ने बेशर्मी से कहा कि उसने शादी कर ली है और अब लड़की को अपने साथ ले जाएगा. हालांकि कुछ देर बाद भीड़ में से ही किसी ने आरोपी को वहां से भगा दिया.

लड़की रोती हुई घर पहुंची और माता-पिता को घटना की जानकारी दी. परिजनों ने तुरंत सदर थाने पहुंचकर आवेदन दिया और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता की मां ने बताया कि बच्ची रोज की तरह कोचिंग से लौट रही थी जब राहुल नाम का युवक उसके साथ छेड़खानी करने लगा और विरोध करने पर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया. बच्ची घबराकर रोती हुई घर आ गई.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

घटना के बाद से छात्रा काफी डरी और सहमी हुई है. इस मामले में सदर थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. एसडीपीओ आलोक कुमार ने कहा कि आरोपी युवक फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement