बिहार: कोचिंग से लौट रही 7वीं की छात्रा से छेड़छाड़, विरोध करने पर मनचले ने मांग में भरा सिंदूर

बिहार के सहरसा से एक बार फिर शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जिले के सदर थाना क्षेत्र में सातवीं कक्षा की छात्रा से छेड़खानी का मामला पुलिस तक पहुंचा है. घटना मंगलवार शाम की है जब छात्रा कोचिंग से पढ़ाई कर घर लौट रही थी.

गांव का ही रहने वाला राहुल कुमार नाम के युवक रास्ते में मिला और छात्रा को परेशान करने लगा. विरोध करने पर छात्रा रोने लगी और घर की ओर भागने लगी. तभी आरोपी ने उसे घेर लिया और जेब से सिंदूर निकालकर उसकी मांग में भर दिया. इसके बाद वह लड़की को जबरन अपने साथ ले जाने लगा.

छात्रा की मांग में जबरन भरा सिंदूर

छात्रा जोर-जोर से चिल्लाने लगी तो मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई. पूछने पर आरोपी युवक ने बेशर्मी से कहा कि उसने शादी कर ली है और अब लड़की को अपने साथ ले जाएगा. हालांकि कुछ देर बाद भीड़ में से ही किसी ने आरोपी को वहां से भगा दिया.

लड़की रोती हुई घर पहुंची और माता-पिता को घटना की जानकारी दी. परिजनों ने तुरंत सदर थाने पहुंचकर आवेदन दिया और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता की मां ने बताया कि बच्ची रोज की तरह कोचिंग से लौट रही थी जब राहुल नाम का युवक उसके साथ छेड़खानी करने लगा और विरोध करने पर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया. बच्ची घबराकर रोती हुई घर आ गई.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

घटना के बाद से छात्रा काफी डरी और सहमी हुई है. इस मामले में सदर थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. एसडीपीओ आलोक कुमार ने कहा कि आरोपी युवक फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

