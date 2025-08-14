Bihar: रोहतास में पांच दुकानों का ताला तोड़कर चोरी, 15 लाख से ज्यादा का सामान और कैश गायब

सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेदा में बीती रात चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया. चोरों ने एक साथ पांच दुकानों का ताला तोड़कर 15 लाख से अधिक की संपत्ति और नकदी पर हाथ साफ कर दिया. चोरी की इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

सुबह जब दुकानदार अपने-अपने दुकान खोलने पहुंचे तो बेदा चौराहा स्थित इलेक्ट्रिक, मेडिसिन, कपड़ा, साउंड सिस्टम और पान की दुकान का ताला टूटा हुआ मिला. दुकानदारों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी. शुरुआती जानकारी के अनुसार, चोरों ने दुकानों से महंगा सामान और नकदी चोरी की है.

पांच दुकानों का ताला तोड़कर 15 लाख की चोरी

स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरी से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है और इलाके में पुलिस गश्त न के बराबर है. जांच के लिए पहुंचे सब इंस्पेक्टर गुलाम सरवर ने कहा कि उन्हें सुनने में दिक्कत होती है, जो भी जानकारी है वह दुकानदार से ले लें. इस बयान से भी स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई.

चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया

सासाराम मुफस्सिल थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और चोरों की तलाश के लिए टीम गठित की गई है. वहीं, लोग पुलिस से जल्द कार्रवाई और चोरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

