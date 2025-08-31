scorecardresearch
 

बिहार के रोहतास में गोलीबारी... बाइक सवारों ने एक व्यक्ति की कर दी हत्या, दो की हालत गंभीर

बिहार के रोहतास के शिवसागर थाना क्षेत्र के गांव में अंधाधुंध फायरिंग से सनसनी फैल गई. इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने दो हमलावरों को पकड़ लिया और जमकर पीटा. इसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया.

बाइक सवारों ने की अंधाधुंध फायरिंग. (Photo: Screengrab)
बिहार के रोहतास जिले में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं दो लोग घायल हो गए. सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. घटना के बाद ग्रामीणों ने गोलीबारी करने वाले दो युवकों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. भीड़ ने पकड़े गए दोनों आरोपियों की पिटाई भी की, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल ले जाया गया.

जानकारी के अनुसार, यह मामला सासाराम अनुमंडल के शिवसागर थाना क्षेत्र के चंदवा गांव का है. गोलीबारी में जिसकी मौत हुई है, उसकी पहचान जोखन साह के रूप में हुई है, वहीं घायल व्यक्ति का नाम कमलेश पासवान है. इसके अलावा अनिल नाम का युवक भी घायल है. पुलिस का कहना है कि कमलेश पासवान अपने खेत से लौट रहा था, उसके साथ जोखन साह और अनिल भी मौजूद थे. इसी दौरान बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.

इस दौरान सबसे पहले कमलेश पासवान की पीठ पर गोली लगी, जबकि बीच-बचाव में उतरे जोखन साह के सीने में गोली लग गई. जोखन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, अनिल भी घायल हो गया.

घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस और एसडीपीओ दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल से आरोपियों की एक बाइक भी बरामद की है. शुरुआती जांच में घटना के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. इस संबंध में सासाराम के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि मौके से अपराधियों की एक बाइक भी बरामद कर ली गई है. पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है.

