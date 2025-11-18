scorecardresearch
 

Bihar: रोहतास में प्रेमी ने प्रेमिका के घर के सामने पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग, मौके पर ही मौत

रोहतास के डेहरी स्थित न्यू एरिया में 20 वर्षीय अंकित कुमार ने प्रेमिका के घर के सामने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई. छह माह पहले दोनों घर से भाग गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ढूंढकर परिजनों के हवाले कर दिया था. तनाव बढ़ने पर युवक ने यह कदम उठाया. परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं.

प्रेमी ने प्रेमिका के घर के सामने किया सुसाइड (Photo: Ranjan Kumar/ITG)
प्रेमी ने प्रेमिका के घर के सामने किया सुसाइड (Photo: Ranjan Kumar/ITG)

रोहतास जिले के डेहरी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. डेहरी के न्यू एरिया में सोमवार को एक युवक ने प्रेमिका के घर के सामने खुद को आग लगाकर जान दे दी. मृतक की पहचान 20 वर्षीय अंकित कुमार के रूप में हुई है, जो ईदगाह मोहल्ले का निवासी था और बीटेक का छात्र था.

घटना के मुताबिक अंकित सोमवार दोपहर अपनी प्रेमिका के घर के बाहर पहुंचा. बताया जाता है कि उसने वहीं पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली. आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास मौजूद लोग उसे बचा नहीं सके. मौके पर ही उसकी मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए.

प्रेमी ने प्रेमिका के घर के आगे की खुदकुशी

जानकारी के अनुसार अंकित और न्यू एरिया की एक युवती के बीच पिछले कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. करीब छह माह पहले दोनों घर से भाग भी गए थे. बाद में पुलिस ने दोनों को खोज निकाला और परिजनों को सौंप दिया. इसके बाद दोनों अपने अपने घर लौट गए, लेकिन उनका संबंध जारी रहा.

इसी बीच दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ता गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि अंकित पिछले कुछ दिनों से परेशान था. सोमवार को उसने अचानक प्रेमिका के घर पहुंचकर यह खौफनाक कदम उठा लिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

घटना की जानकारी मिलते ही डेहरी के ASP अतुलेश झा मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. वहीं मृतक के पिता राकेश कुमार रजक ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को जलाकर मारा गया है. पुलिस इस आरोप की भी जांच कर रही है. इस सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके में भय और दुख का माहौल बना दिया है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
