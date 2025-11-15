'एंटी-पार्टी नहीं देशहित में था मेरा बयान', RK Singh ने छोड़ी BJP, सुबह ही पार्टी ने किया था सस्पेंड

बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. यह इस्तीफा पार्टी की तरफ से जारी सस्पेंशन और शो-कॉज़ नोटिस के बाद आया है. आर.के. सिंह ने इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने फैसले और स्थितियों की विस्तृत जानकारी दी.

पत्र में आर.के. सिंह ने कहा कि उन्हें मीडिया के माध्यम से पता चला कि पार्टी ने उनके खिलाफ सस्पेंशन और शो-कॉज़ नोटिस जारी किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पत्र में आरोपों का विवरण नहीं दिया गया है, इसलिए इस पर सही तरीके से जवाब देना संभव नहीं था. उन्होंने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही राज्य BJP कार्यालय को जवाब भेज दिया है.

'मेरा बयान क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को टिकट देने के खिलाफ'

आर.के. सिंह ने अपने पत्र में यह भी बताया कि उनका बयान क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को टिकट देने के खिलाफ था. उनका कहना है कि यह कदम किसी तरह का एंटी-पार्टी रवैया नहीं है, बल्कि यह देश और समाज के हित में उठाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में कुछ लोग राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाने के विरोध में हैं.

आर.के. सिंह ने पत्र के अंत में लिखा है, 'I hereby resign from the primary membership of BJP.' उनका यह फैसला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. इस इस्तीफे के बाद बीजेपी के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. पार्टी सूत्रों का कहना है कि आर.के. सिंह की स्थिति और उनके कारणों का आकलन अब पार्टी नेतृत्व द्वारा किया जाएगा.

चुनाव के बाद पार्टी में विद्रोहियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए BJP ने शनिवार को 'एंटी-पार्टी गतिविधियों' और संगठनात्मक अनुशासन के उल्लंघनों का आरोप लगाया. सिंह के अलावा, पार्टी ने MLC अशोक कुमार अग्रवाल और कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को भी समान आरोपों में निलंबित कर दिया है. सिंह को एक सप्ताह के भीतर औपचारिक जवाब देने के लिए कहा गया था.

शो-कॉज़ नोटिस भेजा गया

इस कार्रवाई से पहले पार्टी ने सिंह को कड़ा शो-कॉज़ नोटिस जारी किया था. नोटिस में आरोप लगाया गया कि सिंह सार्वजनिक बयान और व्यवहार के माध्यम से पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं. नोटिस में लिखा गया,

'आप एंटी-पार्टी गतिविधियों में लिप्त हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ है. इसलिए आपको निलंबित किया जा रहा है और आपको यह बताने के लिए कहा जाता है कि आपको निष्कासित क्यों नहीं किया जाना चाहिए.'

