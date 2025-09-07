scorecardresearch
 

Feedback

RJD के पूर्व विधायक के बिगड़े बोल, तेजस्वी यादव की पत्नी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी

नवादा से पूर्व आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव का विवादित बयान सामने आया है. एक वायरल वीडियो में उन्होंने तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की. इस पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कड़ी नाराजगी जताते हुए नवादा में उनका पुतला दहन किया.

Advertisement
X
आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है. (File Photo: ITG)
आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है. (File Photo: ITG)

RJD के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने पार्टी से नाता तोड़ने के बाद तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी. एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राजबल्लभ यादव यह कहते सुने गए कि “तेजस्वी यादव यादव समाज से वोट मांगते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए उसी समाज की लड़की को योग्य नहीं समझा. शायद वह जर्सी नस्ल की गाय ढूंढ रहे थे.” हालांकि पीटीआई इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाया है.

आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जताया आक्रोश
राजबल्लभ यादव के इस बयान से आरजेडी कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया. नवादा के सद्भावना चौक पर आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष रेनू सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक का पुतला फूंका. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह बयान सीधे तौर पर महिलाओं का अपमान है और राजश्री यादव जैसी सादगीपूर्ण महिला को बेवजह राजनीति में घसीटा गया है.

महिला प्रकोष्ठ ने की निंदा
रेनू सिंह ने कहा कि राजबल्लभ यादव भाजपा-आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं. उन्होंने कहा, “तेजस्वी यादव की पत्नी राजनीति से दूर एक सामान्य जीवन जीती हैं. फिर भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. यह निंदनीय है और हम आने वाले दिनों में इनके खिलाफ अभियान तेज करेंगे.”

सम्बंधित ख़बरें

Debate House: Is the issue of insults overshadowing vote theft in Bihar?
बिहार में 'गंदी जुबान' का मुद्दा 'वोट चोरी' पर हावी? देखें बहस बाजीगर 
Muzaffarpur news
बिहार में शराब की तस्करी करती पकड़ी गईं महिलाएं 
nitish kumar
नीतीश ने अचानक कर दिया प्रत्याशी का ऐलान 
prashant kishore news
प्रशांत किशोर ने भ्रष्ट नेताओं को लेकर किया बड़ा ऐलान 
8 महिला तस्कर गिरफ्तार
बिहार में अब महिलाएं बेच रहीं शराब, इतने रुपये मिलता था डिलीवरी चार्ज 

भाजपा से नजदीकी के आरोप
गौरतलब है कि हाल ही में नवादा की मौजूदा विधायक और राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया रैली में दिखाई दी थीं. इसी के बाद से राजबल्लभ यादव के भाजपा से नजदीकी बढ़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं.

Advertisement

विवादों से पुराना नाता
राजबल्लभ यादव पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं. हाल ही में उन्हें पटना हाईकोर्ट से एक पॉक्सो मामले में बरी किया गया था, जिसके बाद वे जेल से बाहर आए थे. पार्टी नेतृत्व से नाराजगी उस समय बढ़ी जब पिछले लोकसभा चुनाव में उनके भाई बिनोद यादव को टिकट नहीं दिया गया.

आरजेडी का पलटवार
आरजेडी नेताओं का कहना है कि यह बयान न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि पूरे यादव समाज का अपमान है. पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि राजबल्लभ यादव को दोबारा जेल भेजा जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement