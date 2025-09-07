RJD के पूर्व विधायक के बिगड़े बोल, तेजस्वी यादव की पत्नी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी

RJD के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने पार्टी से नाता तोड़ने के बाद तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी. एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राजबल्लभ यादव यह कहते सुने गए कि “तेजस्वी यादव यादव समाज से वोट मांगते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए उसी समाज की लड़की को योग्य नहीं समझा. शायद वह जर्सी नस्ल की गाय ढूंढ रहे थे.” हालांकि पीटीआई इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाया है.

आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जताया आक्रोश

राजबल्लभ यादव के इस बयान से आरजेडी कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया. नवादा के सद्भावना चौक पर आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष रेनू सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक का पुतला फूंका. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह बयान सीधे तौर पर महिलाओं का अपमान है और राजश्री यादव जैसी सादगीपूर्ण महिला को बेवजह राजनीति में घसीटा गया है.

महिला प्रकोष्ठ ने की निंदा

रेनू सिंह ने कहा कि राजबल्लभ यादव भाजपा-आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं. उन्होंने कहा, “तेजस्वी यादव की पत्नी राजनीति से दूर एक सामान्य जीवन जीती हैं. फिर भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. यह निंदनीय है और हम आने वाले दिनों में इनके खिलाफ अभियान तेज करेंगे.”

भाजपा से नजदीकी के आरोप

गौरतलब है कि हाल ही में नवादा की मौजूदा विधायक और राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया रैली में दिखाई दी थीं. इसी के बाद से राजबल्लभ यादव के भाजपा से नजदीकी बढ़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं.

विवादों से पुराना नाता

राजबल्लभ यादव पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं. हाल ही में उन्हें पटना हाईकोर्ट से एक पॉक्सो मामले में बरी किया गया था, जिसके बाद वे जेल से बाहर आए थे. पार्टी नेतृत्व से नाराजगी उस समय बढ़ी जब पिछले लोकसभा चुनाव में उनके भाई बिनोद यादव को टिकट नहीं दिया गया.

आरजेडी का पलटवार

आरजेडी नेताओं का कहना है कि यह बयान न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि पूरे यादव समाज का अपमान है. पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि राजबल्लभ यादव को दोबारा जेल भेजा जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

