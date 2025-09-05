scorecardresearch
 

Purnea Airport से शुरू हुई फ्लाइट टिकट बुकिंग, इस शहर के लिए पहली उड़ान

बिहार के सीमांचल को 15 सितंबर को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उसी दिन यहां से पहली बार अहमदाबाद के लिए उड़ान शुरू होगी. स्टार एयर ने टिकट बुकिंग शुरू कर दी है और स्थानीय लोग पहली बार हवाई यात्रा के लिए बेहद उत्साहित हैं. यह बिहार का चौथा एयरपोर्ट होगा, जिससे सीमांचल और कोसी क्षेत्र को सीधी हवाई सुविधा मिलेगी.

पूर्णिया एयरपोर्ट बनकर हुआ तैयार
पूर्णिया एयरपोर्ट बनकर हुआ तैयार

बिहार के सीमांचल को जल्द ही उड़ान का बड़ा तोहफ़ा मिलने वाला है. दरअसल, पूर्णिया में नया एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार हो गया है और 15 सितंबर को यहां से उड़ान की शुरुआत होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया के दौरे पर जाएंगे, जहां वो सीमांचलवासियों को एयरपोर्ट का तोहफ़ा देंगे और उसी दिन पूर्णिया से अहमदाबाद के लिए पहली बार फ्लाइट उड़ान भरेगी. पूर्णिया बिहार का चौथा ऐसा एयरपोर्ट है, जहां से अब लोगों को फ्लाइट सुविधा मिलेगी. अभी पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट ऑपरेशनल है.

पूर्णिया से शुरू हुई फ्लाइट बुकिंग

पूर्णिया एयरपोर्ट से अहमदाबाद की उड़ान के लिए स्टार एयर ने टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी है. एयरलाइंस कंपनी ने सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पूर्णिया समेत आसपास के शहरों के लोग पहली बार हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक कर रहे हैं और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

स्टार एयर

क्या होगी फ्लाइट की टाइमिंग

एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी जानकारी के मुताबिक, यह उड़ान 15 सितंबर से शुरू होगी. फ्लाइट नंबर S5619 दोपहर 3:15 बजे पूर्णिया से उड़ान भरेगी और शाम 5:45 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी. यानी लगभग 2 घंटे 30 मिनट में यात्री अहमदाबाद पहुंच जाएंगे. एयरलाइंस की तरफ से शुरुआती किराया बेहद किफायती रखा गया है. यात्री अपनी सुविधा के अनुसार तीन अलग-अलग श्रेणियों में टिकट ले सकते हैं.

कितना चुकाना होगा किराया

रेगुलर किराया: 5801 रुपये
कंफर्ट किराया: 7639 रुपये
फ्लेक्सी किराया: 6589 रुपये

यात्रियों की ज़रूरत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस की तरफ से यह विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं. इस सीधी उड़ान से उन प्रवासी कामगारों और कारोबारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जो अब तक अहमदाबाद जाने के लिए सड़क और रेल यात्रा पर निर्भर थे. खासकर सीमांचल और कोसी इलाके के लिए यह एक ऐतिहासिक शुरुआत कही जा सकती है.

जल्द ही दूसरे शहरों के लिए भी बुकिंग

स्थानीय व्यापारियों और छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है. उनका कहना है कि अहमदाबाद से व्यापारिक और शैक्षणिक संबंध पहले से ही मजबूत रहे हैं, लेकिन अब हवाई कनेक्टिविटी मिलने से दोनों क्षेत्रों के बीच संपर्क और भी मजबूत होगा. एविएशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने के बाद धीरे-धीरे अन्य महानगरों के लिए भी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी.

कुछ दिनों में इंडिगो एयरलाइंस भी पूर्णिया से दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों के लिए बुकिंग की शुरुआत करेगी. बता दें कि अब सीमांचल और कोसी क्षेत्र के यात्रियों को हवाई यात्रा के लिए पटना या बागडोगरा एयरपोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि वो सीधे पूर्णिया से अहमदाबाद के लिए उड़ान भर सकेंगे.
 

