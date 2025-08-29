scorecardresearch
 

Feedback

Munger: सात माह की गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

मुंगेर के सदर अस्पताल में सात माह की गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया. सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया.

Advertisement
X
गर्भवती महिला की मौत (Photo: Screengrab)
गर्भवती महिला की मौत (Photo: Screengrab)

मुंगेर जिले के सदर अस्पताल में सात माह की गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों की लापरवाही के कारण यह घटना हुई. परिजनों के अनुसार, गुरुवार की रात 11 बजे महिला को उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया.

काफी निवेदन के बाद लगभग रात एक बजे इलाज शुरू किया गया. इलाज के बाद जब महिला की हालत में थोड़ा सुधार हुआ तो डॉक्टरों ने उसे घर ले जाने के लिए कहा. परिजन चाहते थे कि महिला को अस्पताल में ही रखा जाए, लेकिन स्टाफ के दबाव में उसे घर ले जाना पड़ा.

गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत

सम्बंधित ख़बरें

Death of a pregnant woman in Rewa, vehicle trapped in a swollen river.
उफनती नदी में 2 घंटे तक फंसी रही गर्भवती महिला, दर्द से तड़पकर मौत 
राजस्थान और यूपी पुलिस (फाइल फोटो)
गर्भवती की मौत पर राजस्थान और UP पुलिस में खींचतान, 36 घंटे बाद हुआ पोस्टमार्टम 
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (फोटो-पीटीआई)
गर्भवती की मौत पर अखिलेश का वार- आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बेड दे सरकार 
अस्‍थ‍ियों में म‍िली कैंची.
ऑपरेशन के बाद मौत, अस्थियां चुनते वक्त राख में मिली कैंची! 
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो- पीटीआई)
प्रसव के लिए बेड मुहैया कराए सरकारें, गर्भवती की मौत के बाद महिला आयोग का निर्देश 

शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे महिला की तबीयत फिर बिगड़ गई. परिजन उसे दोबारा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन आरोप है कि डॉक्टरों ने समय पर इलाज नहीं किया और महिला की बेड पर ही मौत हो गई. मौत के बाद स्टाफ ने इंट्राकेट लगाकर इंजेक्शन देने की कोशिश की.

डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप 

मृतका की पहचान कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मुखबिरा चांय टोला निवासी बिहारी महतो की पत्नी नीतू देवी (25) के रूप में हुई है. परिवार बेहद गरीब है और महिला के दो छोटे बच्चे हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी विधायक प्रणव कुमार यादव अस्पताल पहुंचे और सिविल सर्जन डॉक्टर राम प्रवेश को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. सिविल सर्जन ने कहा कि दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे और पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement