scorecardresearch
 

Feedback

'मैं क्या कर सकता हूं, ये मैटर तो...' क्या हुआ जब पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने बृजभूषण सिंह से मांगी मदद

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद गहराता जा रहा है. लखनऊ में घर में घुसने से रोके जाने के बाद ज्योति ने समाज के नेताओं से इंसाफ की गुहार लगाई. इस पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है और फैसला कोर्ट ही करेगा. उन्होंने पवन सिंह को मिली वाई श्रेणी सुरक्षा पर भी अपनी राय रखी.

Advertisement
X
ज्योति ने ब्रिजभूषण सिंह से मांगी मदद (Photo: Screengrab)
ज्योति ने ब्रिजभूषण सिंह से मांगी मदद (Photo: Screengrab)

भोजपुरी सुपरस्टार और बिहार चुनाव में बीजेपी के संभावित उम्मीदवार पवन सिंह का अपनी पत्नी ज्योति सिंह से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. तीन दिन पहले लखनऊ स्थित पवन सिंह के घर पहुंची ज्योति सिंह ने मीडिया के सामने यह आरोप लगाया था कि उन्हें अपने ही पति के घर में घुसने से रोका जा रहा है.

ज्योति ने मांगी थी मदद, ब्रिजभूषण ने दिया ये जवाब

इसके बाद उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में भावुक अपील करते हुए अपने समाज (क्षत्रिय समाज) के प्रभावशाली नेताओं सुधीर सिंह, सुशील सिंह, धनंजय सिंह और बृजभूषण शरण सिंह से इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई थी.

सम्बंधित ख़बरें

pawan singh
जब स्क्रीन पर भाई बने पवन-खेसारी, उड़ाया गर्दा, दोबारा नहीं दिखे साथ 
Pawan Singh - Jyoti Singh Dispute: A Plea for Justice from CM Yogi
'मेरी सुरक्षा कहां है...', CM योगी से पवन सिंह की पत्नी की गुहार 
pawan singh and wife jyoti singh
ज्योति बनी ज्वाला! पवन सिंह के टिकट पर लगेगा ताला? भोजपुरी सिंगर का फैमिली ड्रामा 
Pawan Singhs The Pain of a Man, wife Jyotis appeal to CM Yogi.
पवन सिंह-ज्योति विवाद! 'मर्द का दर्द' और CM योगी तक पहुंची गुहार 
पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर पवन सिंह का पलटवार, श्वेता के साथ देखें खबरदार 

इस मामले पर अब यूपी के कैसरगंज से पूर्व सांसद और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने जवाब दिया है. पवन और ज्योति सिंह मामले में उन्होंने कहा कि यह मामला पूरी तरह पारिवारिक है और अदालत में विचाराधीन है.

उन्होंने साफ किया कि इस विवाद में किसी भी बाहरी व्यक्ति या नेता की दखलअंदाजी संभव नहीं है. बृजभूषण सिंह ने कहा, 'जब कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है, एक बलिया में और एक बिहार में, तो ऐसे में बृजभूषण सिंह या कोई और क्या कर सकता है? जो कोर्ट तय करेगी, वही अंतिम होगा.'

Advertisement

पवन सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा पर भी बोले ब्रिजभूषण

पवन सिंह को हाल ही में वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने की खबरों पर भी बृजभूषण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा उन्हें विवाद के बाद नहीं बल्कि पहले से ही मिली हुई थी. सुरक्षा का विषय भी सरकार और प्रशासनिक एजेंसियों का होता है, इसका निजी विवाद से कोई लेना-देना नहीं है.

पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे हैं. यह विवाद अब चुनावी रूप भी ले चुका है और दोनों पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं. 

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह का काफी दबदबा माना जाता है और प्रशंसक उन्हें पावर स्टार के नाम से पुकारते हैं, लेकिन निजी विवाद अब उनकी सार्वजनिक छवि को भी प्रभावित कर रहा है. बिहार की राजनीति में पति-पत्नी का ये झगड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement