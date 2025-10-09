'मैं क्या कर सकता हूं, ये मैटर तो...' क्या हुआ जब पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने बृजभूषण सिंह से मांगी मदद

भोजपुरी सुपरस्टार और बिहार चुनाव में बीजेपी के संभावित उम्मीदवार पवन सिंह का अपनी पत्नी ज्योति सिंह से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. तीन दिन पहले लखनऊ स्थित पवन सिंह के घर पहुंची ज्योति सिंह ने मीडिया के सामने यह आरोप लगाया था कि उन्हें अपने ही पति के घर में घुसने से रोका जा रहा है.

ज्योति ने मांगी थी मदद, ब्रिजभूषण ने दिया ये जवाब

इसके बाद उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में भावुक अपील करते हुए अपने समाज (क्षत्रिय समाज) के प्रभावशाली नेताओं सुधीर सिंह, सुशील सिंह, धनंजय सिंह और बृजभूषण शरण सिंह से इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई थी.

इस मामले पर अब यूपी के कैसरगंज से पूर्व सांसद और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने जवाब दिया है. पवन और ज्योति सिंह मामले में उन्होंने कहा कि यह मामला पूरी तरह पारिवारिक है और अदालत में विचाराधीन है.

उन्होंने साफ किया कि इस विवाद में किसी भी बाहरी व्यक्ति या नेता की दखलअंदाजी संभव नहीं है. बृजभूषण सिंह ने कहा, 'जब कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है, एक बलिया में और एक बिहार में, तो ऐसे में बृजभूषण सिंह या कोई और क्या कर सकता है? जो कोर्ट तय करेगी, वही अंतिम होगा.'

पवन सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा पर भी बोले ब्रिजभूषण

पवन सिंह को हाल ही में वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने की खबरों पर भी बृजभूषण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा उन्हें विवाद के बाद नहीं बल्कि पहले से ही मिली हुई थी. सुरक्षा का विषय भी सरकार और प्रशासनिक एजेंसियों का होता है, इसका निजी विवाद से कोई लेना-देना नहीं है.

पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे हैं. यह विवाद अब चुनावी रूप भी ले चुका है और दोनों पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं.

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह का काफी दबदबा माना जाता है और प्रशंसक उन्हें पावर स्टार के नाम से पुकारते हैं, लेकिन निजी विवाद अब उनकी सार्वजनिक छवि को भी प्रभावित कर रहा है. बिहार की राजनीति में पति-पत्नी का ये झगड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है.

---- समाप्त ----