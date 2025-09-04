scorecardresearch
 

पटना: ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, पांच बिजनेसमैन की मौके पर मौत

पटना में सड़क हादसे में पांच कारोबारियों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि ये सभी लोग फतुहा से पटना लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार सभी को मौके पर ही मौत हो गई.

पटना सड़क हादसे में 5 कारोबारियों की मौत. (Photo: Representational)
पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र के महुली के पास बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में पांच कारोबारियों की मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब फतुहा से पटना लौट रही एक कार ने सड़क पर खड़े एक ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह ट्रक के अंदर घुस गई, जिसके चलते कार में सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान 50 वर्षीय राजेश कुमार, 55 वर्षीय संजय सिंह, 38 वर्षीय कमल किशोर, 35 वर्षीय प्रकाश चौरसिया और 38 वर्षीय सुनील कुमार के रूप में हुई है. ये सभी पटना के प्रतिष्ठित कारोबारी थे जो फतुहा से किसी काम के बाद देर रात पटना लौट रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और सभी सवारों की मौके पर ही जान चली गई. सूचना मिलते ही परसा बाजार पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार को काटकर शवों को बाहर निकाला. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

लेटेस्ट

