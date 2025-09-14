scorecardresearch
 

पटना का कोचिंग संचालक निकला फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगे ढाई करोड़, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

हरियाणा पुलिस ने पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र से कोचिंग संचालक संजय सिंह को 2.45 करोड़ की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है. संजय सिंह पर 'डिजिटल अरेस्ट' साइबर ठगी गिरोह से जुड़े होने और ठगी के पैसे अपने बैंक अकाउंट में मंगवाने का आरोप है. पुलिस ने आरोपी को हरियाणा ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है.

कोचिंग संचालक निकला फ्रॉड (Photo: AI-generated)
कोचिंग संचालक निकला फ्रॉड (Photo: AI-generated)

हरियाणा पुलिस ने पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र से एक बड़े साइबर ठगी कांड में लिप्त कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान संजय सिंह के रूप में हुई है, जो 'प्लेटफार्म कोचिंग' नाम से कोचिंग चलाता था. हरियाणा पुलिस ने उसके खिलाफ रोहतक में 2.45 करोड़ रुपये की ठगी का मामला दर्ज किया था.

कोचिंग संचालक निकला ठग

सूत्रों के अनुसार संजय सिंह पर आरोप है कि उसका साइबर ठग गिरोह से सीधा कनेक्शन था. यह गिरोह 'डिजिटल अरेस्ट' के जरिए पीड़ितों से पैसे वसूलता था और उन रकम को संजय सिंह के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता था. पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि संजय सिंह ठगी के पैसे अपनी कोचिंग संस्था के लिए बनाए गए एक ट्रस्ट के अकाउंट में मंगवाता था, ताकि यह रकम वैध दिखे.

हरियाणा पुलिस को कई महीनों से संजय सिंह की तलाश थी. उसके बैंक अकाउंट के डिटेल्स ने इस मामले की पुष्टि की. ठगी की रकम के ट्रांजेक्शन को लेकर पुलिस को पक्के सबूत मिले. शनिवार को हरियाणा पुलिस की एक टीम पटना पहुंची और पटना पुलिस के सहयोग से पीरबहोर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर संजय सिंह को दबोच लिया.

पुलिस

आरोपी को अपने साथ ले गई हरियाणा पुलिस

पटना के एसएसपी कार्तिक के. शर्मा ने बताया कि संजय सिंह को रोहतक में दर्ज ठगी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए उसे हरियाणा ले जाया गया है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है और यह भी जांच कर रही है कि संजय सिंह के साथ और कौन-कौन इस ठगी में शामिल था.

इस गिरफ्तारी ने पटना के कोचिंग जगत में भी हलचल मचा दी है. एक कोचिंग संचालक का इतने बड़े साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े होने की खबर के बाद लोग हैरान हैं.

 

