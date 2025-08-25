पटना में पुलिस पर पथराव और गाड़ियों में आगजनी, दो नाबालिग बच्चों की मौत के विरोध में परिजनों ने किया हंगामा

बिहार की राजधानी पटना में दो नाबालिग बच्चों की रहस्यमयी मौत के मामले ने सोमवार को उग्र रूप ले लिया. परिजन और स्थानीय लोगों ने अटल पथ इलाके में जमकर बवाल काटा. भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े और सड़क पर आगजनी कर माहौल तनावपूर्ण बना दिया.

जानकारी के मुताबिक, घटना 5 अगस्त को इंद्रपुरी इलाके की है, जहां कार के अंदर दो नाबालिगों की लाश मिली थी. पुलिस की शुरुआती जांच में दम घुटने से मौत की पुष्टि की गई थी, लेकिन परिजन लगातार इसे हत्या करार दे रहे थे. इसी आक्रोश को लेकर सोमवार शाम परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे.

इसके बाद उग्र भीड़ ने पुलिस वाहन को भी आग के हवाले कर दिया और कई जगह पथराव किया. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया. अटल पथ पर घंटों अफरातफरी का माहौल रहा.

फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष रूप से जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

