Bihar: सारण में ऑपरेशन लंगड़ा की गूंज... इनामी मुन्ना मियां समेत दो अपराधी गोली लगने से ढेर

सारण में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हुई. इसमें एक लाख रुपये के इनामी और गैंग सरगना मुन्ना मियां तथा उसके साथी रणजीत सिंह के पैरों में गोली लगी. दोनों के साथ तीन अन्य अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस का कहना है कि कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

इनामी मुन्ना मियां समेत दो ढेर.(Photo: Alok Kumar Jaiswal/ITG)
बिहार के सारण में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ 'ऑपरेशन लंगड़ा' लगातार जारी है. मात्र 36 घंटे के भीतर पुलिस ने फिर दो कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ में पकड़ लिया. शुक्रवार सुबह एकमा थाना क्षेत्र के तिलकार गांव स्थित मुर्गी फार्म के पास पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई.

इसमें एक लाख रुपये के इनामी और गैंग सरगना मुन्ना मियां तथा उसके साथी रणजीत सिंह के पैरों में गोली लगी. दोनों के साथ तीन अन्य अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया.

एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बड़ी वारदात की तैयारी में हैं. सत्यापन के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की. इस दौरान अपराधियों के पैरों में गोली लगी. घटना स्थल से दो हथियार, खोखे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.

सारण

मुन्ना मियां और रणजीत सिंह के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी सहित करीब डेढ़ दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं. मुन्ना मियां पर पहले से एक लाख रुपये का इनाम घोषित है. पुलिस का कहना है कि अन्य गिरफ्तार अपराधियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है. एसएसपी ने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

सारण

उन्होंने कहा, जो अपराधी जिस भाषा में समझेगा, पुलिस उसी भाषा में जवाब देगी. एनकाउंटर भी होगा, गिरफ्तारी भी और स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा भी दिलाई जाएगी. पुलिस को इस मुठभेड़ में कोई चोट नहीं आई है. पुलिस का कहना है कि पूरा घटनाक्रम जांच के अधीन है और बरामद हथियारों की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी.

---- समाप्त ----
