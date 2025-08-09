scorecardresearch
 

डुगडुगी बजाकर फरार आरोपियों के घर चिपकाया नोटिस, सरेंडर नहीं किया तो होगी कुर्की

बिहार में दरभंगा के केवटी थाना इलाके में बीते 9 जुलाई को दिनदहाड़े अंधाधुंध फायरिंग हुई थी. इस मामले में फरार पांच आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है. पुलिस टीम भेड़याही गांव में डुगडुगी बजाकर आरोपियों के घर पर नोटिस चिपकाया. कोर्ट के आदेश पर की गई इस कार्रवाई में आरोपियों को सरेंडर करने की चेतावनी दी गई, अन्यथा कुर्की की तैयारी है.

पुलिस ने आरोपी के घर पर चिपकाया नोटिस. (Photo: ITG)
दरभंगा में दिनदहाड़े घर पर हमला करने के आरोपी फरार अपराधियों के खिलाफ अब दरभंगा पुलिस सख्ती बरत रही है. पुलिस टीम फरार चल रहे पांच आरोपियों के घर पर पूरे दल-बल के साथ पहुंची. इस दौरान डुगडुगी बजाकर सभी पांचों फरार आरोपियों के घर पर नोटिस चिपकाया. इस मौके पर दरभंगा सदर के SDPO -2 एस के सुमन भी मौजूद थे. पुलिस ने बताया कि नोटिस पढ़कर आरोपी को सरेंडर करने की बात कही है.

दरअसल, पूरा मामला दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र के भेड़याही गांव का है. यहां बेखौफ अपराधियों ने 9 जुलाई को दिनदहाड़े एक घर पर कई राउंड अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दी थी. उस समय सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और पीड़ित परिवार से बात कर घटनास्थल से 7 खोखे बरामद किए थे.

इस मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत पर 16 लोगों सहित के पांच लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद से सभी आरोपी फरार चल रहे थे. सदर डीएसपी कमतौल एस के सुमन ने बताया कि इसी मामले को लेकर केवटी ठाणे की पुलिस ने पांचों आरोपियों के घर नोटिस चिपकाया है.

उन्होंने कहा कि गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार थे. कोर्ट के आदेश पर मुख्य आरोपी श्रवण यादव,, सुनील यादव के घर पर नोटिस चिपकाकर सरेंडर करने को कहा गया है. बाकी तीन फरार आरोपियों के घर भी नोटिस चिपकाया जाएगा और निर्धारित समय सीमा के अंदर समर्पण नहीं करने पर अदालत के आदेश पर कुर्की की कारवाई की जाएगी.

