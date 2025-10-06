CM नीतीश 21 लाख महिलाओं को भेजी ₹10-10 हजार की मदद, चुनाव से पहले बड़ा दांव

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सकरा प्रखंड के बलिराम उच्च माध्यमिक विद्यालय में ₹1333 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत से 22 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बिहार की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन अब राज्य में कानून का राज कायम हुआ है. उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली के क्षेत्र में सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक 10 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं और 40 लाख लोगों को रोजगार मिला है.

22 विकास योजनाओं का शिलान्यास

नीतीश कुमार ने कहा कि अगले पांच सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया, लेकिन हमने सभी वर्गों के लोगों के लिए काम किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर धर्म और समाज के विकास के लिए समर्पित है.

50 लाख रोजगार देकर नया रिकॉर्ड बनाया

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साढ़े दस लाख सरकारी नौकरी और 50 लाख रोजगार देकर नया रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 के बीच केवल 94 हजार लोगों को नौकरी मिली थी, लेकिन अब विकास का नया दौर शुरू हुआ है. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जीविका, उद्योग और आईसीडीएस विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया.

