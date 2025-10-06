scorecardresearch
 

Feedback

CM नीतीश 21 लाख महिलाओं को भेजी ₹10-10 हजार की मदद, चुनाव से पहले बड़ा दांव

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड स्थित बलिराम उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में ₹1333 करोड़ की 22 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि बिहार अब विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं.

Advertisement
X
नीतीश कुमार ने 22 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया. (photo: ITG)
नीतीश कुमार ने 22 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया. (photo: ITG)

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सकरा प्रखंड के बलिराम उच्च माध्यमिक विद्यालय में ₹1333 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत से 22 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बिहार की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन अब राज्य में कानून का राज कायम हुआ है. उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली के क्षेत्र में सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक 10 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं और 40 लाख लोगों को रोजगार मिला है.

22 विकास योजनाओं का शिलान्यास

सम्बंधित ख़बरें

Bihar CM Nitish Kumar
बिहार: चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो का उद्घाटन किया, भूतनाथ स्टेशन तक किया सफर 
CM nitish KUMAR TRANSFER 10 THOUSAND RUPPEES
नीतीश कुमार का बड़ा कदम, 25 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए ₹10-10 हजार 
prashant kishor nitish kumar mamata banerjee
नीतीश कुमार क्या ममता बनर्जी की तरह भ्रष्टाचार के आरोपी साथियों को सुरक्षित बाहर निकाल पाएंगे? 
The Changing Politics of Bihar: Alliances, Accusations, and Mandates
..जब नीतीश ने भ्रष्टाचार पर 2017 में महागठबंधन का छोड़ा था साथ, जानें घटनाक्रम 
Bihar Elections: Questions about the voter list, a flurry of schemes.
बिहार चुनाव में योजनाओं की बौछार, क्या लौटेंगे नीतीश कुमार? 

नीतीश कुमार ने कहा कि अगले पांच सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया, लेकिन हमने सभी वर्गों के लोगों के लिए काम किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर धर्म और समाज के विकास के लिए समर्पित है.

50 लाख रोजगार देकर नया रिकॉर्ड बनाया

Advertisement

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साढ़े दस लाख सरकारी नौकरी और 50 लाख रोजगार देकर नया रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 के बीच केवल 94 हजार लोगों को नौकरी मिली थी, लेकिन अब विकास का नया दौर शुरू हुआ है. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जीविका, उद्योग और आईसीडीएस विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Date
    Advertisement