नितिन नबीन के पहले पटना दौरे को लेकर बड़ी तैयारी, BJP एयरपोर्ट से मिलर हाई स्कूल तक करेगी रोड शो

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के पद संभालने के बाद पहली बार पटना आने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. बिहार बीजेपी उनके स्वागत की जोरदार तैयारी कर रही है. राज्य बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने शुक्रवार को बताया कि नितिन नबीन 23 दिसंबर को पटना पहुंचेंगे.

और पढ़ें

पटना में रोड शो की तैयारी

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक संजय सरावगी ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद यह नितिन नबीन का पहला पटना दौरा होगा. उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने नेता के स्वागत को लेकर उत्साहित हैं और राजधानी में उनका भव्य अभिनंदन किया जाएगा.

पार्टी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, पटना एयरपोर्ट से मिलर हाई स्कूल मैदान तक एक भव्य रोड शो निकाला जाएगा. यह रोड शो शेखपुरा मोड़, राजवंशी नगर स्थित हनुमान मंदिर और इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए गुजरेगा. मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक नितिन नबीन का स्वागत करेंगे.

मिलर हाई स्कूल में सम्मान समारोह

राज्य बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि एयरपोर्ट से लेकर मिलर हाई स्कूल मैदान तक पूरे रास्ते को सजाया जाएगा. जगह-जगह स्वागत मंच बनाए जाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा. पार्टी का मानना है कि यह आयोजन कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम करेगा.

Advertisement

पार्टी सूत्रों के अनुसार, नितिन नबीन मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे. इस दौरान संगठनात्मक मुद्दों और आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चा होने की संभावना है.

नितिन नबीन को 14 दिसंबर को BJP का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. वह बांकेपुर विधानसभा क्षेत्र से पांचवीं बार विधायक हैं. इससे पहले वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी भी रह चुके हैं.

2006 में बने थे विधायक

नितिन नबीन वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं, जिन्होंने कभी पटना पश्चिम विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था. साल 2006 में पिता के निधन के बाद हुए उपचुनाव से नितिन नवीन ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा था.



---- समाप्त ----