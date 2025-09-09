मुजफ्फरपुर: बेटी पैदा होने पर पत्नी को मारपीट कर घर से निकाला, मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा

मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कमरा मोहल्ला से एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां बेटी पैदा होने पर पति ने अपनी पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया. यह मामला अब राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है.

पीड़िता ने नगर थाना में अपने शौहर सैयद अरमान हैदर उर्फ कौसर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. उसने आरोप लगाया कि शादी से पहले पति ने झूठी जानकारी देकर उसे धोखा दिया. शादी के बाद से ही उस पर दहेज की मांग की जाती रही और अवैध पैसे की उगाही की कोशिशें होती रहीं.

पति ने मारपीट कर पत्नी को घर से निकाला

पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2023 में उसकी शादी कौसर से हुई थी. शादी के समय पति ने बताया था कि वह एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत है, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आने पर स्थिति बदल गई. इसके बावजूद वह सामंजस्य बनाकर रहने की कोशिश करती रही.

उसका कहना है कि पति लगातार मारपीट करता था. बेटी के जन्म के बाद प्रताड़ना और बढ़ गई. आखिरकार उसे घर से निकाल दिया गया. इसके बाद उसने थाने में आवेदन देकर पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस

मामले की पैरवी मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह अत्यंत गंभीर मामला है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आयोग को पूरी जानकारी दी गई है. दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

