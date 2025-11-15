मुजफ्फरपुर: शॉर्ट सर्किट के चलते घर में लगी आग, एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जले

बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ी घटना हो गई. जहां शनिवार सुबह शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई और एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए. वहीं, 5 लोग झुलस भी गए. जिन्हें मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. घटना मोतीपुर थाना क्षेत्र के वार्ड 13 की है.

सूचना लगते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है. डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी ने बताया कि एक घर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई. जिससे एक ही परिवार के 5 लोगों की जलकर मौत हो गई. जबकि 5 लोग झुलस गए हैं. जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.



मोतीपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने बताया कि एक घर में आग लगने की सूचना मिली थी. जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया. जिसके बाद आग पर काबू पाया गया. आग इतनी भयानक थी कि परिवार घर से बार नहीं निकल पाया और 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. जबकि आग के चलते 5 लोग झुलस गए.

झुलसे हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिस घर में आग लगी थी, उसके मुखिया की पहचान गेना साह के रूप में हुई है. आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. फिलहाल मृतकों के शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों-रिश्तेदारों को सौंपा जाएगा.

