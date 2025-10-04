scorecardresearch
 

बिहार को मिला एक और एयरपोर्ट का तोहफा, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे के लिए टेंडर जारी

बिहार को एक और नए एयरपोर्ट की सौगात मिली है. मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए AAI ने टेंडर जारी कर दिया है. इसको लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट का निर्माण जल्द शुरू होगा और इसके लिए ठेका जारी कर दिया गया है. यह एयरपोर्ट प्री-फैब स्टील स्ट्रक्चर से तैयार होगा जिससे तिरहुत के लोगों का उड़ान का सपना पूरा होगा.

मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट निर्माण को हरी झंडी (Photo: AI-generated)
मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट निर्माण को हरी झंडी (Photo: AI-generated)

बिहार को जल्द ही एक और नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है. राज्य के हवाई सेवाओं को विस्तार देते हुए तिरहुत क्षेत्र के प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है. इसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए टेंडरिंग पूरी कर ली गई है और इसे प्री-फैब स्टील स्ट्रक्चर के साथ बनाया जाएगा.

29 करोड़ की लागत से तैयार होगा एयरपोर्ट

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हवाई अड्डा के निर्माण के लिए 28 करोड़ 58 लाख रुपये का टेंडर जारी किया है. इसके तहत मौजूदा एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाएगा जिसे कोड -2B जैसे एयरक्राफ्ट (अधिकतम 20 यात्री) के लिए तैयार किया जाएगा. इसके अलावा एटीसी टॉवर, फायर स्टेशन, टर्मिनल बिल्डिंग तैयार किया जाएगा. टेंडर जिस कंपनी को दिया जाएगा उसे निर्माण कार्य के लिए 11 महीने का समय मिलेगा. इसके साथ ही 24 महीनों तक उसकी देखरेख और मेंटनेंस की जिम्मेदारी भी उसी कंपनी की होगी.

बिहार में अभी चार ऑपरेशनल एयरपोर्ट

यह फैसला तिरहुत क्षेत्र के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. अब तक राज्य के लोगों को राज्य से बाहर जाने के लिए पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया जैसे एयरपोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ता था लेकिन मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट बनने के बाद पूरे इलाके को सीधी हवाई कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा.

स्थानीय लोग इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं क्योंकि लंबे समय से मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों के लोगों की यह मांग रही थी. सूत्रों के मुताबिक, पहले चरण में मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर छोटे विमान से हवाई सेवा की शुरुआत की जाएगी. हवाई सेवाएं शुरू होने से व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़ा सहारा मिलेगा.

सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी और सीएम को दिया धन्यवाद

एयरपोर्ट के बनने से पर्यटन क्षेत्र को भी नई उड़ान मिलने की उम्मीद है. मुजफ्फरपुर की लीची पूरी दुनिया में विख्यात है. मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताते हुए कहा कि बिहार को लगातार एयर कनेक्टिविटी में नई उपलब्धियां मिल रही हैं.

उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ सालों में बिहार देश के उन राज्यों में शामिल होगा जहां छोटे-छोटे शहरों को भी हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा. मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की घोषणा के बाद पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है. यह फैसला न सिर्फ यात्रियों की सहूलियत बढ़ाएगा बल्कि रोजगार और निवेश के नए द्वार भी खोलेगा.
 

