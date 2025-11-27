scorecardresearch
 

पत्नी ने साथ चलने से किया इंकार...पति ने ससुराल में पेड़ से लटककर दे दी जान

बिहार के मुंगेर जिले के चमनगढ़ गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया. खगड़िया निवासी 35 वर्षीय विक्रम पासवान का शव उनके ससुराल में पेड़ से लटका मिला. जहां परिजनों ने इसे हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है, वहीं पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है. एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं.

पत्नी ने ससुराल चलने से किया इंकार, पति ने दे दी जान (Photo: ITG)
बिहार में मुंगेर के नयारामनगर थाना इलाके के चमनगढ़ गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां खगड़िया जिले के अलौली निवासी 35 वर्षीय विक्रम पासवान ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर जान दे दी. वह अपनी पत्नी अमृता के द्वारा घर जाने से मना करने पर इस कदर दुखी हुआ कि उसने अपने ससुराल स्थित घर के पीछे पेड़ से लटक कर जान दे दी.

वहीं ससुरालवालों ने जब विक्रम को पेड़ के सहारे फंदे से लटका हुआ देखा तो आनन फानन में उसे फंदे से उतारा लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी है .वहीं सूचना के बाद नयारामनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मुंगेर भेज दिया. वहीं मौके पर एफएसएल की टीम को जांच के लिए बुलाया गया. मृतक के परिजनों ने ससुरालवालों पर विक्रम की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है.

मृतक के पिता विदो पासवान ने बताया कि मेरे बेटे विक्रम की शादी आठ वर्ष पूर्व चमनगढ़ निवासी रामविलास पासवान की पुत्री अमृता से हुई थी .शादी के बाद दोनों को एक पुत्र भी है. उन्होंने अपनी बहू अमृता पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही मेरी बहु अधिकांश समय अपने मायके में ही रहती थी. कई बार इसको लेकर विवाद भी हुआ और समझाने के बाद वह ससुराल आती थी और एक -दो महीने रहने के बाद फिर वापस मायके चली जाती थी.

मृतक बाहर रहकर मजदूरी करता था और चार दिन पूर्व ही वह प्रदेश से कमाकर ससुराल आया था और आज विक्रम का शव बरामद हुआ है. मृतक के पिता ने अपने बेटे की हत्या का आरोप अपनी बहु अमृता और उसकी मां पर लगाया है.उन्होंने कहा कि इन दोनों ने मिलकर मेरे बेटे की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया है.

वहीं नयारामनगर थानाध्यक्ष तारकेश्वर कुमार सिंह ने फोन पर बताया कि चमनगढ़ गांव में एक युवक के खुदकुशी करने का मामला संज्ञान में आया है. पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर जाकर जांच की है.फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है. अभी किसी तरह का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. आवेदन मिलने के बाद सभी तथ्यों की जांच जायेगी. पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

