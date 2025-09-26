scorecardresearch
 

घर के अंदर मिली गुप्त सुरंग, देखकर दंग रह गई छापा मारने वाली टीम… चोरी-छिपे चल रहा था ये अवैध कारोबार

बिहार के मुंगेर में एक सूचना के बाद पुलिस एक घर में छापेमारी की. इस दौरान घर के अंदर सुरंग मिली, जिसे देखकर अफसर दंग रह गए. दरअसल, यहां चोरी-छिपे अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा था. इस दौरान कार्रवाई में पुलिस ने हथियार बनाने वाले आरोपी मोहम्मद इबरार अली को गिरफ्तार कर हथियार और बनाने के उपकरण बरामद किए हैं.

घर के अंदर मिली सुरंग, बनाए जाते थे अवैध हथियार. (Photo: ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुंगेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा. इस दौरान एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इस दौरान पुलिस ने हथियार बनाने वाले आरोपी मोहम्मद इबरार अली को गिरफ्तार किया है. 

छापेमारी में पुलिस ने मौके से 4 अर्धनिर्मित पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, एक बेस मशीन, ड्रिल मशीन और भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए. जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी हथियार बनाने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाता था. उसने घर के भीतर सुरंग और छत के ऊपर भी खास जगह बनाई थी, ताकि हथियारों का निर्माण और उन्हें छुपाने का काम आसानी से कर सके. इस तरीके से वह लंबे समय से अवैध हथियारों का कारोबार चला रहा था.

Muzaffarnagar Police arrested arms smugglers (Photo: Screengrab)
मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार सप्लाई गैंग का भंडाफोड़, सिपाही का नाबालिग बेटा गिरफ्तार 
arms shop three co-owners arrested illegal arms smuggling
अवैध हथियार, तस्करी और खतरनाक खेल... लाइसेंसी दुकान के तीन सह-मालिक गिरफ्तार 
Delhi Police Busted Illegal Arms Factory
अलीगढ़ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, खेतों के बीच 'गुप्त अड्डे' तक ऐसे पहुंची दिल्ली पुलिस 
मुजफ्फरनगर में 14 हथियार तस्कर गिरफ्तार. (Photo: AI-generated)
मुंगेर से मंगाते थे हथियार, मुजफ्फरनगर में करते थे सप्लाई, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा 
illegal arms busted
गोदाम के अंदर चल रही थी गन फैक्ट्री... झारखंड में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, दो गिरफ्तार 

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों का नेटवर्क ध्वस्त, मुंगेर से आ रही थी सप्लाई, पुलिस ने 14 आरोपियों को धर दबोचा

पुलिस को इस बारे में जानकारी गुप्त सूत्रों से मिली थी, जिसकी जांच कराई गई. इसके बाद एसपी सैयद इमरान मसूद के निर्देश पर सदर डीएसपी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में थानाध्यक्ष बिपिन कुमार सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों ने घर को चारों तरफ से घेरकर छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार और उपकरण बरामद किए.

पुलिस का मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह की अवैध गतिविधियां अशांति फैला सकती हैं. हथियार तस्करों पर निगरानी रखी जा रही है. अधिकारी अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके. पुलिस ने कहा है कि जल्द इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

