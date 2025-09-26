घर के अंदर मिली गुप्त सुरंग, देखकर दंग रह गई छापा मारने वाली टीम… चोरी-छिपे चल रहा था ये अवैध कारोबार

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुंगेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा. इस दौरान एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इस दौरान पुलिस ने हथियार बनाने वाले आरोपी मोहम्मद इबरार अली को गिरफ्तार किया है.

छापेमारी में पुलिस ने मौके से 4 अर्धनिर्मित पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, एक बेस मशीन, ड्रिल मशीन और भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए. जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी हथियार बनाने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाता था. उसने घर के भीतर सुरंग और छत के ऊपर भी खास जगह बनाई थी, ताकि हथियारों का निर्माण और उन्हें छुपाने का काम आसानी से कर सके. इस तरीके से वह लंबे समय से अवैध हथियारों का कारोबार चला रहा था.

पुलिस को इस बारे में जानकारी गुप्त सूत्रों से मिली थी, जिसकी जांच कराई गई. इसके बाद एसपी सैयद इमरान मसूद के निर्देश पर सदर डीएसपी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में थानाध्यक्ष बिपिन कुमार सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों ने घर को चारों तरफ से घेरकर छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार और उपकरण बरामद किए.

पुलिस का मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह की अवैध गतिविधियां अशांति फैला सकती हैं. हथियार तस्करों पर निगरानी रखी जा रही है. अधिकारी अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके. पुलिस ने कहा है कि जल्द इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

