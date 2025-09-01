Bihar: चार बच्चों की मां से पति का था अफेयर, शादी के 4 महीने बाद पत्नी ने कर ली खुदकुशी

बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शादी के महज चार महीने बाद ही एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतका की पहचान माहपुर निवासी जितेंद्र तांती की बेटी मौसम के रूप में हुई है. वहीं, परिजनों ने पति और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना और विवाहिता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का गंभीर आरोप लगाया है.

जानकारी के मुताबिक, मौसम की शादी पांच मई को लौना गांव निवासी अजय तांती से हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद से ही पति अजय अपनी मौसी, जो चार बच्चों की मां है. उसके साथ अवैध संबंधों में लिप्त था. इसको लेकर पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद होता रहा. पत्नी मौसम कई बार इसका विरोध करती थी, लेकिन अजय खुलेआम कहता था कि वह अपनी मौसी का साथ नहीं छोड़ेगा.

परिजनों का आरोप है कि अजय विवाहिता के साथ मारपीट करता था और दहेज की भी मांग करता था. शादी में लगभग छह लाख रुपये नकद और सामान दिए गए थे, बावजूद इसके वह संतुष्ट नहीं था. मृतका की मां बबिता देवी ने बताया कि दामाद अजय कहता था कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम मर जाओ, मुझे मौसी की बाहों में सुकून मिलता है. इससे आहत होकर मौसम ने मायके में ही साड़ी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी.

घटना की सूचना मिलते ही परिजन और गांव के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. आनन-फानन में पुलिस को भी सूचना दी गई. तारापुर थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मुंगेर भेज दिया गया है. मृतका के परिजनों से लिखित आवेदन मिलने के बाद मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

